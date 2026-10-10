Incidentes en el Christian Benítez: hinchas causan destrozos en partido de LigaPro

En el estadio Christian Benitez, Guayaquil City enfrenta a Emelec en la segunda fecha del cuadrangular final de la LigaPro.

Un nuevo episodio de violencia empañó el fútbol ecuatoriano durante el compromiso entre Guayaquil City y Club Sport Emelec, disputado en el Estadio Christian Benítez Betancourt de Parque Samanes.

Lo que debía ser un vibrante encuentro deportivo terminó convertido en un escenario de caos, cuando un sector de la fanaticada visitante reaccionó de manera destructiva en los tramos finales del cotejo, poniendo en riesgo la integridad de futbolistas, asistentes y personal de seguridad.

El detonante de los desmanes se produjo en el tramo decisivo del partido, momento en que Guayaquil City concretó la remontada en el marcador para ponerse arriba 3-2.

La molestia de la hinchada 'eléctrica' derivó rápidamente en actos vandálicos dentro de las tribunas, donde varios sujetos comenzaron a prender fuego a lonas, plásticos y asientos, generando alarmantes focos de incendio y densas columnas de humo que cubrieron gran parte del escenario deportivo.

Ante la magnitud de las llamas y los crecientes disturbios en las mallas de protección, el cuerpo arbitral tomó la decisión inmediata de paralizar el juego alrededor del minuto 90.

La Policía Nacional y el personal de control tuvieron que desplegar un operativo de emergencia en los graderíos, empleando material disuasivo y gas lacrimógeno para neutralizar a los agresores y contener el avance del fuego hacia otras localidades del estadio.

Para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y permitir la conclusión del compromiso, las fuerzas del orden procedieron a evacuar por completo la bandeja asignada a la fanaticada visitante.

Tras una interrupción superior a los quince minutos y una vez sofocados los conatos de incendio, el juez central reanudó las acciones en el minuto 107 únicamente para disputar los segundos restantes del tiempo de adición.

Los repudiables hechos ocurridos en Parque Samanes tendrán severas consecuencias administrativas para la institución azul.

Se prevé que el Comité de Disciplina de la LigaPro aplique drásticas sanciones económicas y la clausura de su localidad para los próximos encuentros, en medio de un llamado generalizado a erradicar la violencia y el vandalismo de los escenarios deportivos del país.