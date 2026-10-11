Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2030: formato, cupos y claves; ¿qué viene para la Tri? 

La Selección de Ecuador entrena en Japón, antes del últim partido amistoso ante Panamá.

Las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2030 presentarán un escenario inédito en la historia de la CONMEBOL.

La edición del Centenario estará marcada por la presencia de tres países de la región actuando como coanfitriones de los partidos de apertura, lo que transformará por completo la dinámica de la competencia clasificatoria sudamericana.

Argentina, Uruguay y Paraguay ya cuentan con su boleto asegurado de manera automática al certamen ecuménico por albergar los encuentros inaugurales.

Esta condición especial modifica sustancialmente el panorama del torneo regular, reduciendo la cantidad de boletos que habitualmente se disputan semana a semana en el continente.

De las 6,5 plazas totales asignadas a Sudamérica para el formato de 48 selecciones, tres ya quedan ocupadas por las naciones organizadoras. En consecuencia, las siete selecciones restantes —Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia— deberán luchar directamente por apenas tres cupos directos y una plaza para el repechaje internacional.

A pesar de contar con tres clasificados de antemano, la CONMEBOL mantendrá el tradicional sistema de competencia de todos contra todos a 18 fechas. Las diez selecciones nacionales disputarán el calendario completo de ida y vuelta para garantizar los compromisos comerciales, los derechos de transmisión y la continuidad del roce competitivo en las fechas FIFA.

Los partidos disputados por Argentina, Uruguay y Paraguay sumarán en la tabla de posiciones general, pero su ubicación no restará ni sumará plazas para el resto.

La adjudicación de las tres plazas directas y del repechaje se determinará exclusivamente mediante una tabla relativa entre los siete países que compiten sin boleto previo.

Se prevé que el proceso eliminatorio comience a desarrollarse a partir del año 2027, extendiéndose a lo largo de las distintas ventanas internacionales hasta 2029.

Este inédito formato elevará la tensión en cada jornada, ya que el margen de error para los siete aspirantes será sustancialmente menor que en ediciones anteriores.