¡EN VIVO! Universidad Católica vs. Macará: el partido por la LigaPro 2026 en Teleamazonas

Macará aprovechó la superioridad numérica desde los primeros minutos y derrotó 2-1 a Guayaquil City

Universidad Católica y Club Social y Deportivo Macará se enfrentan este domingo 11 de octubre por la Fecha 2 del Grupo A en la segunda fase de la LigaPro Ecuabet 2026. El encuentro, programado para las 11:30 (hora de Ecuador), se disputará en Sangolquí, escenario donde el conjunto camarata oficiará de local para buscar sumar tres puntos clave en la pelea por la etapa.

El cuadro camarata afronta este choque tras afianzar su propuesta ofensiva en la altura, utilizando la dinámica del escenario de Sangolquí para asfixiar la salida rival.

Bajo la conducción de su cuerpo técnico, la 'Chatoleí' confía en el peso individual de hombres como Mauro Díaz y la potencia en ataque de Byron Palacios o José Fajardo para romper el bloque defensivo ambateño.

La clave para la Católica pasará por mantener el control del balón en el mediocampo y evitar las transiciones rápidas que puedan complicar a su línea defensiva.

Por su parte, el 'Ídolo Ambateño' llega a Sangolquí con la firme intención de arrebatar puntos fuera de casa y mantener vivas sus aspiraciones en el Grupo A.

La escuadra dirigida por el estratega azulgrana ha demostrado ser un rival rocoso, ordenado en el fondo y peligroso mediante la pelota parada y el contragolpe.

Con figuras como Agustín Campana y Franco Posse en el frente de ataque, el equipo celestito buscará aprovechar cualquier desatención local para golpear en los momentos precisos del encuentro.

El antecedente inmediato entre ambos clubes anticipa un trámite parejo y disputado de principio a fin. En su último choque oficial, registrado el pasado mes de agosto en el Estadio Bellavista de Ambato, el marcador final terminó empatado 1-1 tras los tantos de Emiliano Clavijo para la Católica y la igualdad posterior de Agustín Campana.