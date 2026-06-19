Histórico: el futbolista Josué Caicedo dejará Liga de Quito y ficha por el FC Barcelona

Un fichaje histórico para el fútbol ecuatoriano está avanzado. Liga de Quito y el FC Barcelona, de España, han cerrado un acuerdo verbal definitivo para el traspaso de la joven promesa de 18 años, Josué Caicedo. Así lo publicó el periodista Fabrizio Romano, en sus redes sociales.

El talentoso extremo izquierdo, catalogado como una de las joyas de las formativas albas, dará el salto directo al Viejo Continente en este mercado de junio de 2026, convirtiendo al conjunto universitario en el primer club del país en exportar a un canterano de forma directa hacia la entidad blaugrana.

Caicedo se unirá inicialmente a las filas del Barça Atlètic, la filial dirigida por Juliano Belletti, con el fin de facilitar su adaptación al estilo de juego catalán.

El acuerdo incluye una cesión por una temporada y una opción de compra fijada en 2.5 millones de euros, la cual podría transformarse en obligatoria si el atacante tricolor cumple con una serie de objetivos deportivos y minutos estipulados a lo largo de la campaña 2026-2027.

El perfil de Caicedo terminó de seducir a los cazatalentos europeos en tiempo récord. Con 1.83 metros de estatura, una zancada potente y gran capacidad para el desborde en el uno contra uno, el juvenil nacido en 2007 demostró una enorme polifuncionalidad este año al sumar rodaje en la LigaPro como extremo, carrilero e incluso lateral por el sector izquierdo.

Su reciente debut en la Copa Libertadores ante Always Ready y su destacada participación en el torneo continental Sub-20 fueron las vitrinas definitivas para dar este gran salto a la élite mundial.