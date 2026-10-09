El Deportivo Cuenca en crisis: deudas de 1,8 millones pone en aprietos a la dirigencia azuaya 

La crisis en Deportivo Cuenca ha alcanzado un punto crítico. Lo que comenzó como un reclamo por tres meses de sueldos impagos al plantel profesional se ha revelado como un problema financiero estructural de gran escala.

En total, las obligaciones acumuladas en distintas áreas e instituciones públicas superan los 1,8 millones de dólares, un monto que aún podría variar según intereses y acuerdos de pago.

La deuda salarial con los futbolistas ronda los 500 000 dólares y provocó la suspensión de los entrenamientos como medida de presión hacia la directiva.

Esta paralización afectó de forma directa la planificación deportiva del primer equipo. Sin embargo, los problemas de haberes pendientes se extienden también al personal administrativo y a los entrenadores de las divisiones formativas, con valores que superan los 40 000 dólares.

En el ámbito institucional y fiscal, el Servicio de Rentas Internas (SRI) es el principal acreedor del club, con una cifra que bordea los 800.000 dólares.

A esto se suman más de 200 000 dólares en obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y cerca de 300 000 dólares adeudados al Municipio de Cuenca, además de compromisos pendientes con entidades como la EDEC por el alquiler de canchas.

Deportivo Cuenca no entrena tampoco este viernes, los mismos se han presentado en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar pero no entrenan. Los integrantes piden que se les pague 2 meses de sueldo y 2 meses de arriendo. Vea el siguiente informe @jdiegocornejo70 @radialvision https://t.co/R8HoqR395H — Pedro Reinoso Avecillas (@Pedro1Reinoso) October 2, 2026

Ante este panorama, la dirigencia no solo enfrenta la dificultad de conseguir recursos inmediatos, sino también la urgencia de establecer prioridades para evitar un colapso mayor.

Si bien el plantel profesional es la urgencia más visible por su impacto en la cancha, las deudas con trabajadores y organismos públicos exigen una estrategia de pagos coordinada a corto y mediano plazo.

Esta tormenta económica y laboral golpea al Deportivo Cuenca en un momento deportivo crucial, mientras disputa el hexagonal por la permanencia en la categoría.

El equipo intenta mantener la concentración para su próximo encuentro frente a Orense en Machala, a la espera de que la directiva presente soluciones concretas que permitan destrabar la huelga y cumplir con los acreedores.