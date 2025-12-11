Miler Bolaños vuelve a Emelec; tiene un acuerdo con el equipo eléctrico por dos años

El presidente de Emelec, Jorge Guzmán, y el delantero Miler Bolaños, durante la presentación del futbolista,el 11 de diciembre en Guayaquil.

Miler Bolaños volverá a ponerse la camiseta de Emelec. En la jornada del 11 de diciembre del 2025, el delantero fue presentado como nuevo refuerzo del equipo para las dos próximas temporadas. Tiene firmado un precontrato con la directiva liderada por el presidente eléctrico, Jorge Guzmán.

Bolaños estuvo en las dos últimas temporadas en el Guayaquil City, equipo con el que consiguió el ascenso a la Serie A y el título de la B, en la temporada 2025. El delantero vuelve al club en el que brilló en las temporadas 2013, 2014 y 2015.

El jugador, de 35 años, exjugador de Barcelona, Liga de Quito, Gremio de Porto Alegre, se mostró entusiasmado por volver al equipo de sus amores.

"Me considero un hincha de Emelec. No soy de prometer, pero voy a dar todo para que la hinchada se sienta contenta con mi trabajo" Miler Bolaños/ jugador de Emelec

Bolaños aseguró que se siente plenamente identificado con la camiseta del 'Bombillo'. El cuadro eléctrico disputa las dos últimas fechas del hexagonal intermedio del Campeonato: el lunes 15 de diciembre se enfrentará con El Nacional, en el estadio Capwell.