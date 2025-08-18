El Nacional vs Liga y U. Católica vs. Técnico Universitario, en la cancha de Teleamazonas

Daniel de la Cruz y Bryan Ramírez, jugadores de Liga de Quito, celebran la anotación de los universitarios, en el partido ante el Manta, jugado el domingo 17 de agosto del 2025.

Faltan solo cinco jornadas para que finalice la primera ronda del Campeonato ecuatoriano. En la fecha 26 habrá dos partidos intensos que usted podrá vivir en la cancha de Teleamazonas. Fútbol para todos, a nivel nacional.

Los dos juegos se realizarán el domingo 24 de agosto. A primera hora, El Nacional chocará contra Liga de Quito. El partido se transmitirá desde las 12:55, por Teleamazonas, en señal abierta y para todo el país.

Los albos decepcionaron en la jornada 25. El cuadro de Thiago Nunes solo pudo empatar con el Manta, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Justin Alman marcó para los manabitas y Bryan Ramírez convirtió para los universitarios.

Michael Estrada se eleva para cabecear ante la marca del golero del Manta, Félix Zambrano. Patricio Terán / API

El Nacional, por su parte, venció 3-0 a Delfín, en el estadio Jocay de Manta. Djorkaef Reasco, Antonhy Bedoya y Vilington Branda marcaron las anotaciones. La 'U' es segundo en la tabla de posiciones, con 44 puntos, mientras que los 'puros criollos' están en el puesto décimo, con 28.

El otro partido que transmitirá Teleamazonas es el duelo entre Universidad Católica, séptimo en la tabla de posiciones con 36 puntos, y Técnico Universitario. Los del 'Rodillo Rojo' están en el puesto 14 con 25 unidades.

Azarías Londoño (izquierda), jugador de Universidad Católica, durante el partido ante Libertad de Loja, disputado el sábado 16 de agosto del 2025. API

El 'Trencito' igualó ante Libertad en la última jornada (1-1), mientras que los ambateños perdieron 1-0 ante Emelec, en el estadio Bellavista.