Arsenal, de Piero Hincapié, se lleva la Community Shield con goleada al Manchester City 

El centrocampista noruego del Arsenal, Martin Odegaard, número 08, levanta el trofeo mientras los jugadores del Arsenal celebran su victoria.

El Arsenal, de Piero Hincapié, abrió la temporada inglesa con un título, la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra, al vencer 3-0 al nuevo Manchester City de Enzo Maresca, este domingo 16 de agosto, en Cardiff.

El pulso entre los campeones de las últimas Premier League y FA Cup, los dos principales torneos nacionales de Inglaterra, tuvo menos historia de la esperada y el Arsenal solo necesitó 23 segundos para adelantarse en el marcador con un tanto del italiano Riccardo Calafiori, que gracias a un pase de Myles Lewis-Skelly quedó en un mano a mano ante su compatriota Gianluigi Donnarumma, al que no perdonó.

El partido quedó liquidado después en gran medida por la aportación de una de las nuevas caras del equipo, el griego Christos Tzolis, autor de dos asistencias decisivas.

Primero en el 28', para que el alemán Kai Havertz empujara en boca de gol, y después para que el noruego Martin Odegaard (48') se adelantara a Josko Gvardiol y batiera ante el guardameta italiano de los Citizens.

La segunda parte se convertía así en un paseo triunfal para un Arsenal apenas inquietado por su rival, donde su estrella Erling Haaland estuvo apagada en esta ocasión.

El partido sirvió además para el estreno en partido oficial del brasileño Bruno Guimarães, que había jugado ya el miércoles en un amistoso ante el Como italiano (1-1) y que fichó por el Arsenal el pasado fin de semana, procedente del Newcastle.

No tuvo una gran aportación pero puede presumir ya de su primer título con sus nuevos colores.

Arsenal tiene 18 títulos

En el palmarés histórico del torneo, el Arsenal es segundo, ahora con 18 títulos, acercándose al líder del mismo, el Manchester United, que lleva 21 títulos en esta competición, considerada menor en Inglaterra y que sirve habitualmente para abrir la temporada en la semana previa al inicio de la Premier League.

"Hemos hecho un gran fútbol. Ha sido un gran partido, una manera espléndida de empezar la temporada. Hoy hemos demostrado nuestro nivel y que estamos preparados", sostuvo Odegaard.

Haaland suma cuatro récords Guinness

El Arsenal, que en mayo acabó con 22 años de sequía sin ganar la Premier League y que fue además subcampeón de Europa, sucede en el palmarés del torneo a otro equipo londinense, el Crystal Palace, que hace un año sorprendió al Liverpool.

Pero más allá del trofeo, el Arsenal consigue una inyección de confianza justo antes de arrancar la nueva temporada por su superioridad manifiesta ante un City que está llamado a ser uno de sus grandes rivales por el título.

Primera decepción de Maresca

Para los Sky Blues, la "era post-Guardiola" empieza con esta bofetada y un resultado negativo para Enzo Maresca, extécnico del Chelsea y que tiene la difícil tarea de hacer olvidar al entrenador catalán en el Etihad Stadium. La falta de capacidad de respuesta evidencia que tiene trabajo por delante.

Después de esta Community Shield, todo está ya preparado para el inicio de la Premier League 2026-2027, que arranca el viernes de la nueva semana con el Arsenal recibiendo al recién ascendido Coventry City.

El Manchester City, por su parte, empezará dos días después, el domingo 23, como local contra el Bournemouth.