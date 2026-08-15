El futbolista argentino Enzo Fernández es abucheado por hinchas del Chelsea en amistoso

El centrocampista argentino del Chelsea, Enzo Fernández (n.º 8), en el partido amistoso de pretemporada entre el Chelsea y la Real Sociedad en Stamford Bridge, Londres, el 15 de agosto de 2026.

El argentino Enzo Fernández fue abucheado este sábado por aficionados del Chelsea en su entrada al campo desde el banquillo en el partido amistoso ganado por los Blues por 3-1 ante la Real Sociedad española, disputado en el estadio londinense de Stamford Bridge.

Con esos abucheos, ese sector de la hinchada del club inglés mostró su enfado con el internacional albiceleste por haber expresado en el final de la pasada temporada su deseo de abandonar la entidad.

Pero el mediocampista, que fue suplente y en el minuto 62 sustituyó a Reece James, también fue aplaudido por otra parte de la grada.

Según la prensa, el Chelsea fijó en 120 millones de libras (162 millones de dólares) la cantidad necesaria para traspasar al jugador, aunque no ha recibido ofertas a esa altura en la actual ventana de fichajes de la pretemporada.

Fernández, de 25 años, marcó además en la remontada de Argentina sobre Inglaterra en semifinales del reciente Mundial, unos días antes de ser expulsado en la final perdida ante España.

El amistoso de este sábado sirvió también para el estreno como local en Stamford Bridge del fichaje estrella del club, Morgan Rogers, que fue el autor del primer tanto de su equipo.

Jon Aramburu igualó provisionalmente antes del descanso, pero en la segunda mitad los Blues se impusieron con un doblete de su jugador brasileño João Pedro.