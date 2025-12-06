Orense venció a Liga de Quito en el estadio 9 de Mayo y posibilitó el título de Independiente

Nixon Molina se enfrenta a Ricardo Adé, defensa de Liga Deportiva Universitaria

Orense venció 2-1 a Liga Deportiva Universitaria en el estadio 9 de Mayo de Machala. Los albos se pusieron en ventaja con un autogol de Nixon Molina, pero luego el equipo machaleño venció con tantos de Bryan Viñán y Agustín Herrera.

Los machaleños completaron 55 puntos, mientras que Liga de Quito se quedó con 65. Independiente del Valle levantó la corona con 75 unidades.

90' Final del partido: perdió la 'U' ante Orense Liga Deportiva Universitaria perdió con Orense en el estadio 9 de Mayo de Machala. Con su caída, IDV pudo celebrar la corona.

72' Buen remate de Estrada que rechazó el golero El delantero de Liga de Quito disparó desde fuera del área un estupendo bombazo que Rolando Silva rechazó.

63' Los albos se desesperan por ganar Michael Estrada acompaña los intentos ofensivos en el cuadro universitario. A los albos se les acaba el tiempo.

47' Gol de Orense en el inicio del segundo tiempo Agustín Herrera pone el 2-1 para los universitarios. Su remate impactó en la espalda de Alexander Domínguez para entrar al arco.

46' Se juega el segundo tiempo en Machala Orense y Liga de Quito ya están en la cancha: se juega el segundo tiempo en el estadio de Machala.

40 +5 Final del primer tiempo Orense y Liga de Quito empatan 1-1 al final del primer tiempo en el estadio 9 de Mayo de Machala.

30' Bryan Viñán pone el 1-1 para Orense El jugador del cuadro machaleño se internó en el área y venció al golero Alexander Domínguez. Orense iguala el marcador.

18' Jeison Medina casi marca un golazo El delantero colombiano de Liga de Quito remató desde media cancha. Casi le sale un golazo en el estadio 9 de Mayo.

17' Los albos controlan el ritmo del partido Tras marcar el tanto, Liga Deportiva Universitaria mantiene el control del partido. Sus transiciones ofensivas son peligrosas.

07' GOL de Liga de Quito en Machala Nixon Molina anota en propia puerta, en una rápida jugada iniciada por Fernando Cornejo. Los albos ya ganan por la mínima

00' Arranca el partido en el 9 de Mayo Orense y Liga de Quito ya juegan en Machala. Los machaleños quieren someter a los albos desde los primeros minutos.

