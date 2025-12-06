Orense venció a Liga de Quito en el estadio 9 de Mayo y posibilitó el título de Independiente
Liga Deportiva Universitaria se puso en ventaja, pero los machaleños pudieron remontar el marcador y conseguir un triunfo importante.
Nixon Molina se enfrenta a Ricardo Adé, defensa de Liga Deportiva Universitaria
Orense
Actualizada:
06 dic 2025 - 19:12
Orense venció 2-1 a Liga Deportiva Universitaria en el estadio 9 de Mayo de Machala. Los albos se pusieron en ventaja con un autogol de Nixon Molina, pero luego el equipo machaleño venció con tantos de Bryan Viñán y Agustín Herrera.
Los machaleños completaron 55 puntos, mientras que Liga de Quito se quedó con 65. Independiente del Valle levantó la corona con 75 unidades.
06/12/2025
19:07
90' Final del partido: perdió la 'U' ante Orense
Liga Deportiva Universitaria perdió con Orense en el estadio 9 de Mayo de Machala. Con su caída, IDV pudo celebrar la corona.
06/12/2025
18:38
72' Buen remate de Estrada que rechazó el golero
El delantero de Liga de Quito disparó desde fuera del área un estupendo bombazo que Rolando Silva rechazó.
06/12/2025
18:29
63' Los albos se desesperan por ganar
Michael Estrada acompaña los intentos ofensivos en el cuadro universitario. A los albos se les acaba el tiempo.
06/12/2025
18:11
47' Gol de Orense en el inicio del segundo tiempo
Agustín Herrera pone el 2-1 para los universitarios. Su remate impactó en la espalda de Alexander Domínguez para entrar al arco.
06/12/2025
18:10
46' Se juega el segundo tiempo en Machala
Orense y Liga de Quito ya están en la cancha: se juega el segundo tiempo en el estadio de Machala.
06/12/2025
17:51
40 +5 Final del primer tiempo
Orense y Liga de Quito empatan 1-1 al final del primer tiempo en el estadio 9 de Mayo de Machala.
06/12/2025
17:31
30' Bryan Viñán pone el 1-1 para Orense
El jugador del cuadro machaleño se internó en el área y venció al golero Alexander Domínguez. Orense iguala el marcador.
06/12/2025
17:18
18' Jeison Medina casi marca un golazo
El delantero colombiano de Liga de Quito remató desde media cancha. Casi le sale un golazo en el estadio 9 de Mayo.
06/12/2025
17:17
17' Los albos controlan el ritmo del partido
Tras marcar el tanto, Liga Deportiva Universitaria mantiene el control del partido. Sus transiciones ofensivas son peligrosas.
06/12/2025
17:06
07' GOL de Liga de Quito en Machala
Nixon Molina anota en propia puerta, en una rápida jugada iniciada por Fernando Cornejo. Los albos ya ganan por la mínima
06/12/2025
17:01
00' Arranca el partido en el 9 de Mayo
Orense y Liga de Quito ya juegan en Machala. Los machaleños quieren someter a los albos desde los primeros minutos.
Los albos presentan la siguiente alineación:
Por su parte, Orense juega con este once:
