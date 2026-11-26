El jugador de Vasco da Gama David Correa fue detenido por la Policía de Río de Janeiro.

Dos futbolistas, entre ellos el delantero del Vasco da Gama David Corrêa, fueron arrestados este jueves 26 de noviembre de 2026 en Brasil por presuntamente colaborar con una organización dedicada al tráfico de drogas y armas, informaron las autoridades.

Un tribunal del estado de Espírito Santo (sur) dictó prisión preventiva contra Corrêa y Hayner Mojardim Cordeiro, defensor del Vila Nova, de la segunda división.

Los jugadores son acusados de "interferir" con investigaciones contra el grupo criminal y ofrecer dinero y amenazar a testigos, según el dictamen judicial, al que tuvo acceso la AFP.

La decisión responde a riesgos contra la "integridad" de estos testigos, agrega el fallo.

Corrêa, de 31 años y conocido como DVD, fue detenido en el centro de entrenamientos de Vasco da Gama, confirmó la policía civil de Río de Janeiro.

El jugador, vestido con la indumentaria del equipo, fue escoltado por agentes hacia la salida del complejo deportivo, según videos divulgados por medios locales.

Las investigaciones "determinaron" la presunta implicación del deportista "en los delitos de intento de homicidio, organización criminal armada, tráfico de drogas y coacción en el curso de un proceso judicial", de acuerdo con un comunicado de la policía.

El texto también señala "posibles vínculos" de DVD con Comando Vermelho, una de las mayores facciones criminales del país.

En una nota oficial, el Vasco da Gama anunció que "puso su departamento jurídico a la orden del atleta" y que "sigue el caso" a la espera de "la conclusión de los trámites legales".

DVD había sido blanco de un operativo policial en agosto, en el que se ejecutaon cuatro órdenes de detención preventiva y 15 de allanamiento en cinco estados de Brasil.

El atacante tiene una dilatada carrera en el balompié brasileño, donde ha defendido en clubes grandes como Cruzeiro, Internacional o Sao Paulo.

Hayner, por su parte, se presentó voluntariamente ante las autoridades en la ciudad de Goiânia (centro-norte), informó el Vila Nova. Fue acompañado por un abogado del club.

El equipo subrayó en una nota que el deportista se declara inocente.