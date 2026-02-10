Miguel Montalvo asumen la presidencia de Barcelona Sporting Club

Miguel Montalvo asumió la presidencia de Barcelona Sporting Club tras la detención del presidente del Club, Antonio Alvarez, la madrugada del martes 10 de febrero del 2026, como parte de una investigación en el caso Goleada.

Alvarez fue detenido junto a sus hermanos, entre ellos, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el presunto delito de lavado de activos y defraudación tributaria, según confirmó la Fiscalía General del Estado.

Tras la detención el Barcelona Sporting Club emitió un comunicado en el que informó que Miguel Montalvo ejercerá la presidencia del equipo “por subrogación”.

"La subrogación se produce conforme a los mecanismos institucionales previstos, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa, operativa y deportiva del club", precisó el equipo 'canario'.

Montalvo, quien es economista de profesión y cumplía con el rol de vicepresidente financiero del club, fue elegido por el directorio como el reemplazo de Alvarez.