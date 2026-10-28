Cruzeiro es capaz de hacer lo que 'nadie espera' en la Libertadores femenina, dice su DT

Cruzeiro enfrenta a Independiente de Santa Fe en la semifinales de la Libertadores Femenina.

Invicto y con tres goleadas a favor, deslumbra en su debut histórico en la Copa Libertadores femenina, una prueba de que el equipo brasileño es "capaz de hacer cosas que nadie espera", dijo a la AFP, Jonás Urías, entrenador de Cruzeiro.

Este miércoles 28 de octubre de 2026, las Cabulosas podrán extender su hazaña continental cuando se enfrenten en la semifinal al Olimpia de Paraguay en Quito.

Este mismo día, el ultrapoderoso Corinthians se medirá con Independiente Santa Fe en busca del boleto a la gran final del sábado 31 de octubre.

El estreno del cuadro de Belo Horizonte en el principal torneo de clubes de la región ha resultado tan sorprendente como balsámico.

Cruzeiro llegó a la capital ecuatoriana, sede de la 18 edición de la Libertadores femenina, tras ser eliminado en cuartos de final del campeonato brasileño, en el que buscaba su primer título tras el subcampeonato de 2025.

Luego de la eliminación "necesitábamos cambiar la hoja y mirar esta competencia de una u otra forma con más cohesión de nuestro grupo, con más mentalidad victoriosa", dijo Urías horas antes de la semifinal.

El estratega, de 37 años, consideró que la clave del éxito de Cruzeiro en la Copa ha sido el "cambio de mentalidad".

En lo táctico, "un juego muy colectivo en el que defendemos y atacamos juntas", además de "una defensa dinámica que se mueve todo el tiempo".

Una aventura 'muy especial'

En sus primeros cuatro partidos coperos, Cruzeiro demostró tener un elenco creativo, que resuelve rápido en situaciones difíciles y que es cohesionado.

Lideró con puntaje perfecto el Grupo C, en el que goleó 3-0 a Bolívar de Bolivia y Olimpia, su rival en semifinales. En cuartos repitió la dosis a las paraguayas de Libertad.

Cruzeiro "es capaz de hacer cosas que nadie espera", aseguró Urías.

El DT asumió el cargo en septiembre de 2023, después de obtener el tercer puesto con la selección brasileña femenina en el Mundial Sub-20 de Costa Rica 2022.

"Hace tiempo" no siento una emoción como la que hoy me da este equipo, reconoció. "Creo que está siendo muy especial", admitió con una cálida sonrisa.

Urías, sin embargo, no se confía a pesar del buen paso de sus dirigidos ni del pasado reciente en el que se impusieron con solvencia ante Olimpia.

La Libertadores es "cada año más competitiva, con los equipos llegando bien" para ponerse a prueba, señaló.

"Sabemos que (las jugadoras de Olimpia) son luchadoras, son fuertes, a ellas les gusta un juego directo", anticipó.

Destrozar el imperio corinthiano

El estratega brasileño celebró el estilo de juego del fútbol sudamericano, a menos de un año de que Brasil se convirtió en la primera nación latinoamericana en acoger el Mundial femenino.

"Tenemos que explotar nuestras características (...) no cambiarlas, no jugar como otros", sino conservar "nuestro ADN del fútbol" que incluye los "dribles", el "enganche" y la "alegría", sostuvo.

Urias se dice listo para mostrar el miércoles, a las 19:00 (hora de Ecuador), algo de esa genética en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito.

La final del sábado podría ser completamente brasileña, una situación que no ocurre desde 2023, cuando Corinthians venció a Palmeiras en Colombia.

De concretarse ese escenario, Cruzeiro tendría la revancha ante las Bravas, su verdugo en cuartos del Brasileirão y el equipo con más títulos de la Libertadores femenina (6).

¿Es posible destruir a Corinthians? Urias sonríe: "Sin duda es posible. No por desmerecer a Corinthians, pero porque el fútbol es así. Y si el fútbol no fuese así, no sería esta pasión".