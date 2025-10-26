¿En cuánto tiempo regresará Gonzalo Valle a las canchas? LDU aclaró su situación médica

La temporada se terminó para el golero Gonzalo Valle, de Liga de Quito. LDU informó este domingo 26 de octubre del 2025, a través de un comunicado, que después de una evaluación médica se confirmó que el jugador no será sometido a una cirugía, pero su recuperación tomará entre 12 y 16 semanas.

De acuerdo al comunicado, en el diagnóstico de Valle participaron un panel de especialistas nacionales e internacionales. "Se seguirá un tratamiento conservador, conforme a protocolos internacionales", se puede leer.

Esta noticia confirmó que la participación de Valle en la presente temporada 2025 ha llegado a su fin tanto en la Liga Pro como en la Copa Ecuador, la Copa Libertadores y la fecha FIFA de noviembre con la selección ecuatoriana. El golero estaba en la nómina de Sebastián Beccacece para los amistosos de noviembre.

Sin embargo, el club no profundizó el tipo de lesión que tiene el golero Valle que venía con gran regularidad y ha sido protagonista en la buena campaña de los albos y también en la Selección. El club informó que nuevos partes médicos serán comunicados únicamente cuando el club lo considere necesario.