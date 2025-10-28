¿Por qué el TAS le quitó puntos al Guayaquil City? ¿Qué pasará con la corona de la Serie B?

Los jugadores de Guayaquil City celebraron el título de la Serie B, el 27 de octubre.

Guayaquil City podría perder el trofeo y las medallas del título de la Serie B. El cuadro guayaquileño fue sancionado por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con la pérdida de tres puntos, tras un expediente por pago de deudas.

El equipo, dirigido por Pool Gavilánez, tenía 54 puntos, uno más que Leones FC. Ambos equipos se clasificaron a la Serie A del 2026. Pero, City alcanzó la corona de la Serie B. Incluso, el 27 de octubre recibió de LigaPro, el trofeo y las medallas.

Tras la sanción, City ahora tiene 51 puntos. El miércoles 29 de octubre, visitará a Leones en el estadio Municipal de Otavalo. Si Leones gana, será el campeón del torneo. Guayaquil City tendría, en ese caso, que devolver los trofeos y medallas.

El caso empezó en la Comisión Disciplinaria de la Ecuafútbol. Fue sancionado con la pérdida de tres puntos, por no pagar una deuda con un exfutbolista. Luego, el Tribunal de Apelaciones ratificó la sanción.

La celebración de los jugadores de Guayaquil City. Ahora, si no vence a Leones, tendrá que devolver los trofeos y medallas. @GuayaquilCity

El caso subió al TAS, que inicialmente emitió una medida cautelar que impidió, provisionalmente, la resta de los puntos. Luego, en su resolución final, el Tribunal Arbitral ratificó la sanción y generó el actual escenario.

Todo se definirá en el partido del miércoles 29 de octubre, en el estadio Municipal de Otavalo. El juego se iniciará a las 15:00.