Deportivo Cuenca vs. Santos por la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Cuenca vivirá una fiesta. El Deportivo Cuenca recibe a Santos FC este miércoles 8 de abril de 2026 a las 17:00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo ecuatoriano llega motivado tras vencer 2-0 a Emelec como visitante en LigaPro, mientras que el conjunto brasileño viene de caer 3-1 ante Flamengo en el Brasileirão y viaja sin sus principales figuras ofensivas. Neymar no es parte de la delegación que llegó a Cuenca.

El entrenador Jorge Célico buscará aprovechar la localía y la altura de Cuenca para sumar puntos en el debut. El equipo morlaco cuenta en su plantel con el golero Facundo Ferrero, defensores como Eddie Guevara, Santiago Postel, Patricio Boolsen y Mateo Maccari, y mediocampistas como Édison Vega, David González y Lucas Mancinelli, referente del equipo.

En ataque aparecen Romario Ibarra, Nicolás Leguizamón, Matías Klimowicz y Carlos Arboleda. Por su parte, Santos FC arribó en vuelo chárter el lunes 6 de abril a Cuenca y entrenó con anticipación. Sin embargo, no contará con Neymar Jr. ni con Gabriel Barbosa (Gabigol) para este compromiso. Ambas ausencias responden a procesos de recuperación física.