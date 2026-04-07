Universidad Católica vs. Emelec: el campeonato Nacional LigaPro por Teleamazonas

Quito 21 de febrero del 2026. Universidad Católica recibe a Emelec por la primera fecha del campeonato nacional de fútbol Liga Ecuabet en el estadio Rodrigo Paz Delgado.API / DANIEL MOLINEROS

Universidad Católica recibirá a Emelec este miércoles 8 de abril del 2026 por la primera fecha del campeonato nacional LigaPro. El juego quedó postergado por decisión de la LigaPro y que generó polémica entre ambos clubes. El juego será a las 19:00.

El cotejo se jugará en el estadio Olímpico Atahualpa y será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas. Los camarattas buscarán alargar su buena racha en el inicio del campeonato y sumar tres puntos que le permitan acercar al líder del Campeonato, el Independiente del Valle.

El equipo dirigido por Diego Martínez registra tres empates y tres victorias. Después de la eliminación de la Copa Libertadores, la Chatoleí ha ido levantando el nivel del rendimiento y ahora apunta al primer lugar.

Emelec, en cambio, ha tenido un arranque irregular. La última derrota de los azules como locales ante el Deportivo Cuenca dejó golpeado al plantel eléctrico. En ese juego no contó con Miller Bolaños, su mejor referente de ataque.

El juego estará matizado por los reclamos de la dirigencia de Católica en contra de la LigaPro porque no convenció la justificación que diio LigaPro. La organización del campeonato dijo que se aplazaba por un tema de seguridad. Es un capítulo que aún tiene tensiones entre ambos planteles.