Así fueron los sorteos de los cuatro Mundiales en los que participó la Selección de Ecuador
Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022 son los Mundiales que ha tenido la Tricolor. Va por su quinta participación.
La Selección Ecuatoriana de Fútbol en su participación en el Mundial de Alemania 2006.
Tomado de redes sociales
Actualizada:
30 nov 2025 - 11:05
La fiebre de la fiesta mundialista del 2026 se empieza a sentir con el sorteo de los grupos para Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ecuador está atento a los rivales que debe enfrentar en su quinta cinta mundialista
El sorteo será este viernes 5 de diciembre desde Estados Unidos y usted lo verá en la señal y la cancha de Teleamazonas y Teleamazonas.com. El canal de la familia ecuatoriana vivirá el sorteo con una programación especial.
¿Cómo le fue a Ecuador en las anteriores ediciones? En el Mundial de Corea y Japón 2002 que fue la primera participación de Ecuador, la Tri, dirigida por Hernán Darío Gómez ocupó el bombo 2. Le tocó en el Grupo G junto México, Croacia e Italia. La Tri se fue en primera ronda con tres puntos del triunfo ante Croacia.
En la segunda participación mundialista, Alemania 2006, y con el DT Luis Fernando Suárez, Ecuador volvió a estar en el bombo 2. Le tocó con Alemania, el anfitrión, Polonia y Costa Rica. Avanzó de ronda y se quedó contra Inglaterra.
Para el Mundial del 2014 con el también entrenador colombiano Reinaldo Rueda, otra vez le tocó en el bombo. Tras el sorteo quedó en el Grupo E junto a Suiza, Francia y Honduras. Los dos europeos fueron un termómetro complicado.
En el Mundial del 2022 con el entrenador argentino Gustavo Alfaro, la Tri ocupó el cuarto bombo y eso fue determinante para que Ecuador vuelva a enfrentarse al anfitrión Catar. Estuvo junto a Senegal y Países Bajos.
Para la cita del Mundial del 2026, la Tricolor estará en el Bombo dos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol espera conocer los rivales y definir la agenda que tendrá Ecuador entre enero y la fecha de inicio del Mundial.
