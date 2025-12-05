Donald Trump es galardonado con el primer Premio de la Paz de la FIFA

Trump es galardonado con el primer Premio de la Paz de la FIFA, viernes 5 de diciembre del 2025.

La FIFA galardonó este viernes 5 de diciembre del 2025 al presidente estadounidense, Donald Trump, con el flamante Premio de la Paz, una distinción creada en noviembre por el máximo órgano del fútbol para reconocer los esfuerzos de aquellos que contribuyen a unir el mundo.

El primer Premio de la Paz fue entregado en el marco del sorteo del Mundial de 2026, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, que se celebra en el centro cultural Kennedy en Washington.

"Es uno de los grandes honores de mi vida", dijo el mandatario al recibir la distinción de manos del patrón de la FIFA, Gianni Infantino.

El sorteo del Mundial 2026, el más grande de la historia, se vive por Teleamazonas

En noviembre, al anunciar la creación de esta distinción anual, la FIFA aseguró que su objetivo era destacar personas que "con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz".

Trump, de 79 años, reclamó para sí mismo el Nobel de Paz, que fue entregado a la opositora venezolana María Corina Machado en octubre.

El mandatario republicano es amigo y un aliado cercano de Infantino en la campaña para que los estadounidenses se enamoren de una vez por todas del "soccer".