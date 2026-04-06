Ellas son las convocadas de Ecuador para enfrentar a Paraguay y Perú en la Liga de Naciones Femenina
Ecuador empieza su preparación para enfrentar a Paraguay y Perú en la Liga de Naciones Femenina. 10 de las convocadas militan en el exterior.
Ecuador y Venezuela igualaron 0-0 en Quito, por la tercera fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.
CONMEBOL
Compartir
Actualizada:
06 abr 2026 - 16:58
Ecuador recurrirá a diez jugadoras que militan en las ligas de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México para enfrentar a Paraguay, el próximo 10 de abril, y a Perú, el 18 del mismo mes, por la Liga de Naciones Femenina.
El seleccionador de Ecuador, Eduardo Moscoso, convocó este lunes 6 de abril del 2026 a Emily Arias (San Lorenzo-ARG), Stefany Cedeño, Analiz Zambrano (Atlético Nacional-COL), Mayerly Rodríguez (Gremio-BRA), Joselyn Espinales (Palmeiras-BRA), Manoly Baquerizo (Granada-ESP).
También convocó a Doménica Arboleda (Milán-ITA), Kathia Mendoza (Santos Laguna-MEX), Nayely Bolaños (Pumas-MEX) y Karen Flores (Atlas-MEX), para los decisivos partidos en busca de uno de los dos billetes directos para el Mundial de Brasil 2027 o en su defecto a los dos de repesca.
Ecuador ha disputado hasta ahora cuatro encuentros con saldo de un triunfo, dos empates y una derrota, que lo ubican en el quinto puesto de la tabla de posiciones con cinco puntos, frente a los ocho que posee el líder, Venezuela, entre nueve selecciones suramericanas, ya que Brasil no participa po ser anfitrión.
Nómina de convocadas:
Porteras:
- Kathia Mendoza (Santos Laguna-MEX)
- Liceth Suárez (Liga Deportiva Universitaria de Quito)
- Andrea Morán (Barcelona)
Defensas:
- Mayerli Rodríguez (Gremio-BRA)
- Justin Cuadra (LDUQ)
- Jessy Caicedo (Independiente del Valle (IDV)
- Maite Zambrano (Independiente del Valle (IDV)
- Analiz Zambrano (Atlético Nacional-COL)
- Ingrid Pianda (Universidad Católica)
Centrocampistas:
- Emily Arias (San Lorenzo-ARG)
- Evelyn Burgos (Independiente del Valle (IDV)
- Fiorella Pico (Independiente del Valle (IDV)
- Mary Guerra (Independiente del Valle (IDV)
- Nicole Charcopa (Independiente del Valle (IDV)
- Karen Litardo (Independiente del Valle (IDV)
- Lía Rodríguez (Independiente del Valle (IDV)
- Karen Flores (Atlas-MEX)
- Stefany Cedeño (Atlético Nacional-COL)
- Manoly Baquerizo (Granada-ESP)
- Doménica Arboleda (Milán-ITA)
- Joselyn Espinales (Palmeiras-BRA)
Delanteras:
- Nayely Bolaños (Pumas-MEX)
- Milagro Barahona (Universidad Católica)
- Rosa Flores (LDUQ)
- Yaritza Valencia (IDV)
Ecuador se entrenará desde este lunes en 'La Casa de la Selección', en la capital ecuatoriana, para visitar el viernes 10 de abril a Paraguay, por la quinta fecha. Tendrá libre el martes 14 de abril por la sexta fecha y el sábado 18 recibirá en Quito a la selección de Perú.
Compartir