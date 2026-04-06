Ellas son las convocadas de Ecuador para enfrentar a Paraguay y Perú en la Liga de Naciones Femenina

Ecuador y Venezuela igualaron 0-0 en Quito, por la tercera fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

Ecuador recurrirá a diez jugadoras que militan en las ligas de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México para enfrentar a Paraguay, el próximo 10 de abril, y a Perú, el 18 del mismo mes, por la Liga de Naciones Femenina.

El seleccionador de Ecuador, Eduardo Moscoso, convocó este lunes 6 de abril del 2026 a Emily Arias (San Lorenzo-ARG), Stefany Cedeño, Analiz Zambrano (Atlético Nacional-COL), Mayerly Rodríguez (Gremio-BRA), Joselyn Espinales (Palmeiras-BRA), Manoly Baquerizo (Granada-ESP).

También convocó a Doménica Arboleda (Milán-ITA), Kathia Mendoza (Santos Laguna-MEX), Nayely Bolaños (Pumas-MEX) y Karen Flores (Atlas-MEX), para los decisivos partidos en busca de uno de los dos billetes directos para el Mundial de Brasil 2027 o en su defecto a los dos de repesca.

Ecuador ha disputado hasta ahora cuatro encuentros con saldo de un triunfo, dos empates y una derrota, que lo ubican en el quinto puesto de la tabla de posiciones con cinco puntos, frente a los ocho que posee el líder, Venezuela, entre nueve selecciones suramericanas, ya que Brasil no participa po ser anfitrión.

Nómina de convocadas:

Porteras:

Kathia Mendoza (Santos Laguna-MEX)

Liceth Suárez (Liga Deportiva Universitaria de Quito)

Andrea Morán (Barcelona)

Defensas:

Mayerli Rodríguez (Gremio-BRA)

Justin Cuadra (LDUQ)

Jessy Caicedo (Independiente del Valle (IDV)

Maite Zambrano (Independiente del Valle (IDV)

Analiz Zambrano (Atlético Nacional-COL)

Ingrid Pianda (Universidad Católica)

Centrocampistas:

Emily Arias (San Lorenzo-ARG)

Evelyn Burgos (Independiente del Valle (IDV)

Fiorella Pico (Independiente del Valle (IDV)

Mary Guerra (Independiente del Valle (IDV)

Nicole Charcopa (Independiente del Valle (IDV)

Karen Litardo (Independiente del Valle (IDV)

Lía Rodríguez (Independiente del Valle (IDV)

Karen Flores (Atlas-MEX)

Stefany Cedeño (Atlético Nacional-COL)

Manoly Baquerizo (Granada-ESP)

Doménica Arboleda (Milán-ITA)

Joselyn Espinales (Palmeiras-BRA)

Delanteras:

Nayely Bolaños (Pumas-MEX)

Milagro Barahona (Universidad Católica)

Rosa Flores (LDUQ)

Yaritza Valencia (IDV)

Ecuador se entrenará desde este lunes en 'La Casa de la Selección', en la capital ecuatoriana, para visitar el viernes 10 de abril a Paraguay, por la quinta fecha. Tendrá libre el martes 14 de abril por la sexta fecha y el sábado 18 recibirá en Quito a la selección de Perú.