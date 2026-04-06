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Mundial

Ellas son las convocadas de Ecuador para enfrentar a Paraguay y Perú en la Liga de Naciones Femenina

Ecuador empieza su preparación para enfrentar a Paraguay y Perú en la Liga de Naciones Femenina. 10 de las convocadas militan en el exterior.

Ecuador y Venezuela igualaron 0-0 en Quito, por la tercera fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

CONMEBOL

Autor

EFE - Teleamazonas.com

Actualizada:

06 abr 2026 - 16:58

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Ecuador recurrirá a diez jugadoras que militan en las ligas de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México para enfrentar a Paraguay, el próximo 10 de abril, y a Perú, el 18 del mismo mes, por la Liga de Naciones Femenina.

El seleccionador de Ecuador, Eduardo Moscoso, convocó este lunes 6 de abril del 2026 a Emily Arias (San Lorenzo-ARG), Stefany Cedeño, Analiz Zambrano (Atlético Nacional-COL), Mayerly Rodríguez (Gremio-BRA), Joselyn Espinales (Palmeiras-BRA), Manoly Baquerizo (Granada-ESP).

También convocó a Doménica Arboleda (Milán-ITA), Kathia Mendoza (Santos Laguna-MEX), Nayely Bolaños (Pumas-MEX) y Karen Flores (Atlas-MEX), para los decisivos partidos en busca de uno de los dos billetes directos para el Mundial de Brasil 2027 o en su defecto a los dos de repesca.

Ecuador ha disputado hasta ahora cuatro encuentros con saldo de un triunfo, dos empates y una derrota, que lo ubican en el quinto puesto de la tabla de posiciones con cinco puntos, frente a los ocho que posee el líder, Venezuela, entre nueve selecciones suramericanas, ya que Brasil no participa po ser anfitrión.

Nómina de convocadas:

Porteras: 

  • Kathia Mendoza (Santos Laguna-MEX)
  • Liceth Suárez (Liga Deportiva Universitaria de Quito)
  •  Andrea Morán (Barcelona)

Defensas:   

  • Mayerli Rodríguez (Gremio-BRA)
  • Justin Cuadra (LDUQ)
  • Jessy Caicedo  (Independiente del Valle (IDV)
  • Maite Zambrano (Independiente del Valle (IDV)
  • Analiz Zambrano (Atlético Nacional-COL)
  • Ingrid Pianda (Universidad Católica)

Centrocampistas:

  • Emily Arias (San Lorenzo-ARG)
  • Evelyn Burgos (Independiente del Valle (IDV)
  • Fiorella Pico (Independiente del Valle (IDV)
  • Mary Guerra (Independiente del Valle (IDV)
  • Nicole Charcopa (Independiente del Valle (IDV)
  • Karen Litardo (Independiente del Valle (IDV)
  • Lía Rodríguez (Independiente del Valle (IDV)
  • Karen Flores (Atlas-MEX)
  • Stefany Cedeño (Atlético Nacional-COL)
  • Manoly Baquerizo (Granada-ESP)
  • Doménica Arboleda (Milán-ITA)
  • Joselyn Espinales (Palmeiras-BRA)

Delanteras:   

  • Nayely Bolaños (Pumas-MEX)
  • Milagro Barahona (Universidad Católica)
  • Rosa Flores (LDUQ)
  • Yaritza Valencia (IDV)

Ecuador se entrenará desde este lunes en 'La Casa de la Selección', en la capital ecuatoriana, para visitar el viernes 10 de abril a Paraguay, por la quinta fecha. Tendrá libre el martes 14 de abril por la sexta fecha y el sábado 18 recibirá en Quito a la selección de Perú.

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