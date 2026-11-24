El gobierno brasileño estima que el Mundial femenino de 2027 representará para el país una actividad económica de unos 1 500 millones de dólares, informó este martes la encargada diplomática del evento.

El mayor certamen del fútbol femenino se celebrará del 24 de junio al 25 de julio en ocho ciudades brasileñas.

Un estudio encargado por el Ejecutivo "señala un movimiento económico durante el evento del orden de 8 800 millones" de reales, dijo en una conferencia de prensa la secretaria extraordinaria para la Copa del Mundo Femenina, Juliana Agatte.

El cálculo contempla efectos directos e indirectos en sectores como hotelería, alimentación, transporte y servicios. "La mitad corresponde a inversiones de la FIFA", detalló Agatte.

El gobierno espera además la creación 73 000 puestos de trabajo por el Mundial. El estudio, elaborado por la Fundación Getulio Vargas, estima también que unos dos millones de turistas viajarán a Brasil durante la competición. Esas cifras "nos dejaron bastante entusiasmados", agregó Agatte.

El Mundial contará con la participación de 32 selecciones y 14 cupos están aun en juego. Las entradas saldrán a la venta el 1 de diciembre y los grupos se sortearán el 11 de diciembre en una ceremonia en Rio de Janeiro.

"Tenemos grandes expectativas. La FIFA y la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) apuntan un mayor interés por patrocinios, ya ven el fútbol femenino como un negocio", afirmó la secretaria.