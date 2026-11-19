La Mini Tri debuta ante Nueva Caledonia en el Mundial Sub17 Qatar 2026.

La Mini Tri debuta este jueves 19 de noviembre de 2026 en el Mundial Sub-17 Qatar 2026. El complejo Aspire Zone de Al Rayyan será el escenario donde Ecuador enfrente a Nueva Caledonia. El partido arranca a las 08:00.

El encuentro será transmitido en vivo y en directo, en señal abierta de Teleamazonas y en la página web www.teleamazonas.com, con el relato de Alfonso Laso, La Voz de La Tri.

También se lo podrá a ver a través de YouTube y en TikTok. Todas estas opciones disponibles únicamente en Ecuador.

Si estás fuera del país conéctate a las redes sociales de Teleamazonas para disfrutar del relato de Alfonso Laso.

Minuto a minuto:

Arranca el partido en Qatar Ecuador enfrenta a Nueva Caledonia en su primer partido del Mundial Sub 17.

Alineaciones confirmadas

La Mini Tri confirmó su alineación para el debut ante Nueva Caledonia.