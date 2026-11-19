EN VIVO | Ecuador vs. Nueva Caledonia en el debut del Mundial Sub 17 Qatar 2026
La Mini Tri inicia su camino en el Mundial Sub 17 Qatar 2026 y todo sus encuentros serán transmitidos en vivo por Teleamazonas.
La Mini Tri debuta ante Nueva Caledonia en el Mundial Sub17 Qatar 2026.
La Tri
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Actualizado:
19 nov 2026 - 08:03
La Mini Tri debuta este jueves 19 de noviembre de 2026 en el Mundial Sub-17 Qatar 2026. El complejo Aspire Zone de Al Rayyan será el escenario donde Ecuador enfrente a Nueva Caledonia. El partido arranca a las 08:00.
El encuentro será transmitido en vivo y en directo, en señal abierta de Teleamazonas y en la página web www.teleamazonas.com, con el relato de Alfonso Laso, La Voz de La Tri.
También se lo podrá a ver a través de YouTube y en TikTok. Todas estas opciones disponibles únicamente en Ecuador.
Si estás fuera del país conéctate a las redes sociales de Teleamazonas para disfrutar del relato de Alfonso Laso.
Minuto a minuto:
19/11/2026
08:01
Arranca el partido en Qatar
Ecuador enfrenta a Nueva Caledonia en su primer partido del Mundial Sub 17.
Alineaciones confirmadas
La Mini Tri confirmó su alineación para el debut ante Nueva Caledonia.
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