Estas han sido las camisetas de la Selección de Ecuador en los cuatro mundiales de fútbol

La Selección de Ecuador participará en su quinto mundial de fútbol en la cita del 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y el fabricante oficial prepara la presentación de la camiseta que tendrá detalles llamativos y que se lucirá en la cita mundialista.

Cada participación mundialista ha dejado una estampa distinta de la época en la que se jugó el Mundial. La camiseta de los mundiales ha sido un símbolo de identidad. Los colores inspirados en el amarillo, el azul y el rojo han pasado por distintos diseños desde el debut mundialista en Corea Japón 2002.

El primer Mundial para Ecuador llegó con una camiseta predominantemente amarilla, de cuello azul y detalles rojos en los costados.

La siguiente camiseta fue la del 2006 considerada una de las más emblemáticas. Tenía el amarillo como base y en el diseño incorporó franjas laterales azules más estilizadas y un diseño más limpio.

Las camisetas de las últimas dos participaciones de Ecuador en Mundiales Tomado de diario El Mercurio

La Selección, dirigida por Luis Fernando Suárez, hizo historia clasificando a octavos de final. La camiseta azul alterna, con una trama más moderna, también ganó popularidad.

La tercera participación mundialista fue en Brasil 2014.

Ecuador volvió a un Mundial después de ocho años con una indumentaria colorida. La empresa Marathon presentó una camiseta con un tono amarillo más intenso, hombros en azul y un diseño con las nuevas tendencias del fútbol.

Los vivos rojos casi desaparecieron, dando paso a un diseño más limpio y enfocado en la comodidad de los jugadores. Fue la época en la que las camisetas comenzaron a ser más ligeras y transpirables.

La última camiseta fue la de Qatar 2022

Ecuador no fue al Mundial del 2018 y otra vez tuvo que esperar ocho años para decir presente en otra cita mundialista. El regreso mundialista estuvo acompañado porque presentó un patrón geométrico inspirado en símbolos indígenas.

Tuvo tecnología. La tela incorporó un sistema de ventilación moderno. El azul alterno de esa edición, más oscuro y elegante, también se volvió popular entre los hinchas por las figuras que presentó en la participación.