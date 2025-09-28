Así lucen los estadios en México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial de Fútbol del 2026
En total serán 16 estadios los que albergarán el torneo, el número más alto desde 2002. La infraestructura recibirá unos pequeños retoques.
El estadio BC Place Vancouver es una de las infraestructuras más modernas.
28 sep 2025 - 14:40
La Copa Mundial de la FIFA se jugará en tres países en 2026: Canadá, México y Estados Unidos. Las sedes compartirán las funciones de anfitriones en una edición innovadora del evento deportivo más grande e importante del fútbol mundial. En total se han definido 16 estadios para albergar los juegos, el mayor número desde Corea-Japón 2002.
Hay algunos estadios que deberán tener unos pequeños retoques y otros que realmente lucen espectaculares y que mostrarán lo mejor del fútbol y el desarrollo tecnológico en esta nueva versión del Mundial. Así el Mundial de fútbol se jugará del 11 de junio al 19 de julio, con una cifra récord de 104 partidos en total con 48 selecciones participantes.
Según la FIFA, todas las capacidades de los estadios son preliminares en esta etapa y están sujetos a cambios. En los próximos meses está previsto que se haga una inspección a los escenarios. Los nombres de los estadios para la Copa Mundial de la FIFA 26 fueron emparejados con las ciudades sedes y podrían diferir por la común designación local.
Canadá
Estadio de Toronto
Ubicación: Toronto, Ontario
Inauguración: 2007
Canadá Capacidad: 45.000
Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26 Cinco partidos de la zona de grupos y uno de los 32avos.
BC Place Vancouver
Ubicación: Vancouver, Columbia británica, Canadá
Capacidad: 54.000
Inauguración: 1983
Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26™: Cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos y uno de los octavos de final.
México
Estadio Azteca Ciudad de México
Ubicación: Tlalpan, Ciudad de México
México Capacidad: 83.000
Inauguración: 1966
Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26: Tres partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos y uno de los octavos de final.
Estadio Guadalajara
Ubicación: Zapopan, Jalisco, México
Capacidad: 48.000
Inauguración: 2010
Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26: Cuatro partidos de la zona de grupos
Estadio Monterrey
Ubicación: Guadalupe, Nuevo León, México
Capacidad: 53.500
Inauguración: 2015
Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26™: Tres partidos en la zona de grupos y uno en los 32avos de final.
Estadio de Nueva York y Nueva Jersey
Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
Capacidad: 82.500
Inauguración: 2010
Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26: Cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, uno de los octavos de final y la final.
