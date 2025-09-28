Así lucen los estadios en México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial de Fútbol del 2026

El estadio BC Place Vancouver es una de las infraestructuras más modernas.

La Copa Mundial de la FIFA se jugará en tres países en 2026: Canadá, México y Estados Unidos. Las sedes compartirán las funciones de anfitriones en una edición innovadora del evento deportivo más grande e importante del fútbol mundial. En total se han definido 16 estadios para albergar los juegos, el mayor número desde Corea-Japón 2002.

Hay algunos estadios que deberán tener unos pequeños retoques y otros que realmente lucen espectaculares y que mostrarán lo mejor del fútbol y el desarrollo tecnológico en esta nueva versión del Mundial. Así el Mundial de fútbol se jugará del 11 de junio al 19 de julio, con una cifra récord de 104 partidos en total con 48 selecciones participantes.

Según la FIFA, todas las capacidades de los estadios son preliminares en esta etapa y están sujetos a cambios. En los próximos meses está previsto que se haga una inspección a los escenarios. Los nombres de los estadios para la Copa Mundial de la FIFA 26 fueron emparejados con las ciudades sedes y podrían diferir por la común designación local.

Canadá

Estadio de Toronto

Ubicación: Toronto, Ontario

Inauguración: 2007

Capacidad: 45.000

Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26 Cinco partidos de la zona de grupos y uno de los 32avos.

Con techo cubierto estilo Premier League y tribunas empinadas en cada extremo del campo, el Toronto Stadium tiene más que un parecido pasajero con los estadios que se encuentran en el fútbol británico. Tomado de redes sociales

Ubicación: Vancouver, Columbia británica, Canadá

Capacidad: 54.000

Inauguración: ﻿﻿1983

Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26™: Cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos y uno de los octavos de final.

Estadio de Vancouver sigue siendo una impresionante pieza de arquitectura situada en las orillas del estuario del False Creek Tomado de redes sociales

México

Estadio Azteca Ciudad de México

Ubicación: Tlalpan, Ciudad de México

México Capacidad: 83.000

Inauguración: 1966

Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26: Tres partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos y uno de los octavos de final.

El estadio Azteca - que ha sido sede de jugadores como Pelé y Diego Maradona en dos emocionantes finales de la Copa del Mund Tomado de redes sociales

Estadio Guadalajara

Ubicación: Zapopan, Jalisco, México

Capacidad: 48.000

Inauguración: ﻿﻿2010

Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26: Cuatro partidos de la zona de grupos

El Estadio de Guadalajara es sin duda uno de los lugares más llamativos que albergarán partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 Tomado de redes sociales

Estadio Monterrey

Ubicación: Guadalupe, Nuevo León, México

Capacidad: 53.500

Inauguración: ﻿﻿2015

Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26™: Tres partidos en la zona de grupos y uno en los 32avos de final.

l estadio fue el primero en las Américas en obtener una certificación plateada de Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) después de su presentación en 2015. Tomado de redes sociales

Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

Capacidad: 82.500

Inauguración:﻿ ﻿2010

Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 26: Cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, uno de los octavos de final y la final.