Teleamazonas te presentará a las tres mascotas oficiales del Mundial de fútbol 2026

El perfil de las mascotas del mundial presentado por la FIFA este miércoles 24 de septiembre del 2025.

El Mundial de Fútbol 2026 se vivirá en la cancha de Teleamazonas. El próximo año, la fiesta del mundial estará en esta señal desde el 11 de junio hasta el 16 de julio del 2026. Los partidos de la Selección y todas las emociones de las grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Mesi... entre otros, a través de la señal del canal de la familia ecuatoriana.

Las sorpresas no paran. Teleamazonas, el canal oficial del Mundial 2026, te llevará este jueves 25 de septiembre del 2025, las nuevas mascotas del mundial. Durante la jornada del miércoles 24 de septiembre del 2025 hizo un adelanto de los tres personajes.

La FIFA hizo un adelanto de las imágenes de los tres personajes que representarán a la cita orbital como suele suceder tradicionalmente. Esto ha generado gran atención del mundo por el concepto que tendrá cada una de las mascotas. Las mascotas, históricamente, son un símbolo de los mundiales.

Según el calendario de la organización ya se contará con la imagen oficial de la competencia en el sorteo que tendrá lugar en Washington, Estados Unidos, el próximo 5 de diciembre.

Está previsto que el sorteo del Mundial 2026 se realice en el Kennedy Center de Washington, donde se conocerá la suerte de los 48 equipos que participarán en la cita orbital, entre ellas, la selección de Ecuador.

Por Sudamérica, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay completan la lista de selecciones participantes, mientras Bolivia disputará el repechaje por jugarse en marzo del próximo año.