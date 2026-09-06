¡Debut histórico! Ecuador golea  3-0 a Ghana en el Mundial Femenino Sub-20

La selección femenina de Ecuador festeja el gol ante Ghana en el Mundial Femenino Sub-20.

La Tri femenina hizo historia este domingo 6 de septiembre, luego de golear 3-0 a Ghana en el debut de la Copa Mundial Femenenina Sub-20de la FIFA Polonia 2026.

El Arena Sosnowiec fue testigo del triunfo ecuatoriano, que Teleamazonas transmitió en vivo en su señal abierta y en la página web de Teleamazonas.com.

Ecuador abrió el marcador a los cuatro minutos con un golazo de Rosa Flores. La ecuatoriana recibió el balón y casi que desde la media cancha sorprendió a la portera africana con un potente remate.

Los festejos y la emoción del primer tanto aún se sentía en el graderió, cuando apareció Doménica Arboleda para poner el segundo gol. La delantera tricolor rompió muy bien la última línea de las ghanesas para enviar el esférico a las redes.

En el segundo tiempo, Ghana salió dispuesta a reducir el marcador, sin embargo, Ecuador se mantuvo firme y al mismo tiempo continuó generando peligro en el área rival.

A los 69 minutos Doménica volvió a ser protagonista. Tomó el balón, entró en el área de Ghana, lo controló, evadió a las defensas africanas y remató sin miedo.

Con este tanto Ecuador liquidó al equipo Ghanés y suma sus primeros tres puntos en la Copa Mundial de la categoría.

Minuto a minuto:

¡Fin del partido! Ecuador se lleva la victoria 3-0 ante Ghana.

Doblete de Doménica Arboleda Ecuador liquida a Ghana con un doblete de Doménica Arboleda. La delantera tricolor dominó muy bien el balón hasta enviarlo a las redes ghanesas y colocar el 3-0.

Empieza el segundo tiempo Las selecciones vuelven a la cancha para la parte complementaria.

Termina el primer tiempo Culminan los primeros 45 minutos en Polonia. Ecuador gana 2-0 a Ghana.

La Tri cerca del tercer gol La rápida reacción de la portera de Ghana y el travesaño evitaron que Ecuador coloque el tercer gol.

Segundo gol de Ecuador Doménica Arboleda es la autora del segundo gol para Ecuador. Una definición espectacular que superó con todo a la portera africana.

Ghana presiona a Ecuador El palo salvó a Ecuador ante un remate de Ghana que busca el empate en el debut mundialista.

¡Golazo de Ecuador! La Tricolor toma ventaja con potente remate de Rosa Flores. La jugadora de Liga de Quito recibió un pase de Dayana Morán y sorprendió a la portera de Ghana.

Arranca el partido Se muve el balón en el Arena Sosnowiec. Ecuador 0-0 Ghana

Las selecciones de Ecuador y Ghana saltan a la cancha. Suena el himno tricolor en Polonia, seguido por las notas del cuadro ghanés.

Alineaciones confirmadas:

El profesor Eduardo Moscoso eligió a las 11 guerreras que defenderán los colores de Ecuador en el debut mundialista.