Mundial

¿A qué hora empieza el sorteo del Mundial 2026 y dónde ver?

El Kennedy Center de Washington será el escenario del sorteo de FIFA más importante del mundo, lo podrá ver en la señal de Teleamazonas.

Exterior del Kennedy Center donde se realizará el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

05 dic 2025 - 11:47

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre del 2025 en el Kennedy Center de Washington. El evento más importante del mundo arrancará a las 12:00 (hora de Ecuador) y será transmitido por la señal de Teleamazonas y Teleamazonas.com

La Copa del Mundo se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Estos países, por ser anfitriones, serán cabezas de grupo. 

Por primera vez, la FIFA decidió que el sorteo se realizará de manera que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas. Con ese sistema, España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales si quedan primeros en sus respectivos grupos. 

Ninguna selección puede compartir grupo con una de la misma confederación, excepto la UEFA. Con 16 equipos europeos clasificados, habrá cuatro grupos que necesariamente tendrán dos selecciones de la UEFA.

Repartición de los bombos

  1.  Bombo 1: 

    Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

  2. Bombo 2:

    • Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia   

  3. Bombo 3:

    • Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica

  4.  Bombo 4:

    • Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes Intercontinentales.   

