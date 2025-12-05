¿A qué hora empieza el sorteo del Mundial 2026 y dónde ver?

Exterior del Kennedy Center donde se realizará el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre del 2025 en el Kennedy Center de Washington. El evento más importante del mundo arrancará a las 12:00 (hora de Ecuador) y será transmitido por la señal de Teleamazonas y Teleamazonas.com.

La Copa del Mundo se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Estos países, por ser anfitriones, serán cabezas de grupo.

Por primera vez, la FIFA decidió que el sorteo se realizará de manera que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas. Con ese sistema, España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales si quedan primeros en sus respectivos grupos.

Estos son los artistas invitados que encenderán la fiesta del fútbol en el sorteo del Mundial

Ninguna selección puede compartir grupo con una de la misma confederación, excepto la UEFA. Con 16 equipos europeos clasificados, habrá cuatro grupos que necesariamente tendrán dos selecciones de la UEFA.

Repartición de los bombos