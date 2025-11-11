Lamine Yamal desconvocado de la selección por procedimiento médico no informado

Lamine Yamal sufre una pubalgia que le ha impedido jugar con su equipo.

Mal momento para Lamine Yamal. La selección española desconvocó al joven futbolista por someterse a un procedimiento médico sin notificarlo al equipo médico.

Yamal no jugará con España los dos últimos partidos amistosos del Mundial 2026. Así lo informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el lunes 10 de noviembre de 2025 en un comunicado.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", escribió la RFEF.

Yamal se sometió a un procedimiento de radiofrecuencia la misma mañana de concentración de la selección española. Esto no se comunicó al equipo médico, por lo que se le retiró la convocatoria para los encuentros con Georgia y Turquía.

La comunicación tardía de dicho procedimiento refiere que el jugador deberá cumplir con reposo médico de siete a 10 días, apuntó la RFEF.

Por lo que la Federación decidió "liberar al deportista de la presente convocatoria" para precautelar su "salud, seguridad y bienestar".

"Confiamos en que pueda (Yamal) evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación", añadió la RFEF.

En declaraciones previas el técnico del Barcelona señaló al seleccionador Luis de la Fuente de que "no cuida a sus jugadores", por hacer jugar a Yamal luego de dos partidos con España en los que presentó molestias que desencadenaron en una pubalgia.