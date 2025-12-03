¿Qué tipo de liderazgo ejercieron los técnicos de Ecuador en las cuatro copas del mundo?

Gustavo Alfaro dirigió a la Selección ecuatoriana en la Copa del Mundo del 2022.

Sebastián Beccacece es el quinto entrenador de Ecuador en una Copa del Mundo. Ningún DT de la Selección repitió su experiencia como entrenador en un Mundial. Hernán 'Bolillo' Gómez, en el 2002; Luis Fernando Suárez, en el 2006; Reinaldo Rueda, en el 2014 y Gustavo Alfaro, en el 2022 fueron los timoneles de la Tricolor.

Los tres primeros fueron colombianos, con un estilo de juego similar, aunque con diferencias en el manejo del camerino. Desde el 'Bolillo', más cercano, dicharachero y cómplice hasta Rueda, académico, formal, basado en los datos para la toma de decisiones. El último, Alfaro, argentino, apeló a su discurso para conmover y crear una unidad grupal desde los cimientos.

La Copa del Mundo es un evento masivo, con una audiencia global de 175 millones de espectadores, según un reporte de la FIFA. Los equipos nacionales son seguidos con expectativa por parte de hinchas, dirigentes, periodistas. La carga principal recae sobre el entrenador.

Hernán Darío Gómez dirigió a Ecuador en su primera Copa del Mundo. 'Bolillo' mostró cercanía, sentido de pertenencia y complicidad con el jugador ecuatoriano. AFP

'Bolillo' Gómez en el 2002: identidad, cariño y pertenencia

Hernán Darío Gómez fue el líder de Ecuador en la Copa del Mundo 2002. Hizo una estupenda Eliminatoria: la Tricolor fue segunda, por detrás de la Argentina de Marcelo Bielsa. ¿Cuáles fueron las claves del liderazgo de 'Bolillo'

Sentido de pertenencia: Gómez apeló a la unidad de grupo. No más grupos de la Costa o de la Sierra, sino que todos los futbolistas empujaron para el mismo lado. Cantar bien el himno, cuidar los uniformes, ser un equipo.

Que los jugadores se crean gigantes: El entrenador motivaba a sus jugadores y les hacía continuas comparaciones. A Ulises de la Cruz, por ejemplo, siempre le decía que era mejor que Cafú. Solo tenía que demostrarlo.

El entrenador motivaba a sus jugadores y les hacía continuas comparaciones. A Ulises de la Cruz, por ejemplo, siempre le decía que era mejor que Cafú. Solo tenía que demostrarlo. La importancia de los ambientes positivos: El DT era un especialista en formar grupos con un objetivo sólido: la clasificación y el aprendizaje en el Mundial. Sus jugadores

Luis Fernando Suárez en el 2006: distancia y cabeza fría

Luis Fernando Suárez condujo a Ecuador en su segunda Copa del Mundo. Foto: AFP

Luis Fernando Suárez dirigió a Ecuador en la Copa del Mundo de Alemania. Fue el encargado de realizar la renovación del equipo. Históricos como Álex Aguinaga y José Francisco Cevallos dieron paso a talentos más jóvenes como Luis Antonio Valencia y el golero Christian Mora.

Cabeza fría para decidir: A diferencia de su antecesor, Luis Fernando Suárez optó por una conducción más distante. "El más cercano era su asistente Armando Osma", recuerda el exseleccionado Carlos Tenorio. Suárez prefería la lejanía para una mejor toma de decisiones. No celebraba los goles.

A diferencia de su antecesor, Luis Fernando Suárez optó por una conducción más distante. "El más cercano era su asistente Armando Osma", recuerda el exseleccionado Carlos Tenorio. Suárez prefería la lejanía para una mejor toma de decisiones. No celebraba los goles. Una visión y convicción claras: Suárez renovó la base de la Selección en las Eliminatorias. En su proceso, Antonio Valencia, Christian Benítez empezaron a surgir. Ecuador logró el 2006 su mejor campaña histórica.

Reinaldo Rueda: el metódico estratega del 2014

Reinaldo Rueda dirigió a Ecuador en la Copa del Mundo 2014 EFE

Reinaldo Rueda es colombiano, pero se formó en Alemania. Fue contratado por la Ecuafútbol en el 2010, tras haber clasificado a Honduras a la Copa del Mundo de a Sudáfrica. Se mantuvo la línea colombiana, pero con matices. La planificación y el conocimiento táctico fueron sus herramientas.

Respeto, sin imposición: Reinaldo Rueda repetía continuamente a sus futbolistas que el liderazgo debe generarse como consecuencia del respeto mutuo, no de la imposición. Guiar y pedir, en lugar de dar órdenes autoritarias.

Reinaldo Rueda repetía continuamente a sus futbolistas que el liderazgo debe generarse como consecuencia del respeto mutuo, no de la imposición. Guiar y pedir, en lugar de dar órdenes autoritarias. La planificación cono norma: Rueda planificaba temporadas enteras, considerando las competencias de la Tricolor, de sus futbolistas en sus clubes, las fechas FIFA. Conocía al detalles fortalezas y debilidades de sus rivales y en función de aquello armaba estrategias.

Gustavo Alfaro y las 'utopías imposibles'

Gustavo Alfaro abraza a Énner Valencia, tras el partido ante Países Bajos, en la Copa del Mundo 2022. LA TRI

Gustavo Alfaro llegó a la Tricolor en el año de pandemia: 2020. Se reunió con los jugadores, vía zoom y rápidamente logró convencerlos de su idea táctica. En menos de un mes estuvo en la cancha ante Argentina, en un partido en el que perdió por la mínima diferencia.

Gran capacidad de comunicar: Alfaro es un líder con una importante capacidad de comunicación asertiva. Sabe generar vínculos y rápidamente construye plantes sólidos, unidos por un mismo propósito.