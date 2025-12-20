Un partido benéfico entre deportistas y artistas urbanos, el domingo 21, en el Atahualpa

Los artistas urbanos se enfrentarán a deportistas profesionales, en un juego benéfico en el estadio Atahualpa.

El domingo 21 de diciembre del 2025, los artistas urbanos del Ecuador se enfrentarán con deportistas de élite, en el estadio Olímpico Atahualpa. La jornada empezará a las 16:00, en un espectáculo con fines benéficos.

El atleta Xavier Mena impulsa esta movida solidaria. El domingo 21, en el escenario de El Batán, habrá dos juegos amistosos entre los mejores representantes del género urbano con deportistas de Alto Rendimiento de varias disciplinas del país.

Cantantes como Jombriel, Blanko, Kannon el protagonista, Chalaka, Leandro Brunis, se pondrán pantalones cortos y pupos para hacer frente a deportistas de la talla de la karateca Valeria Echeverr, el boxeador Erick Bone, el mismo Mena y el gimnasata Joshua Calvache.

¿Hay precio de entradas? Los organizadores han determinado que quienes deseen asistir tendrán que llevar únicamente tres alimentos no perecibles para poder disfrutar de este espectáculo de música y fútbol.

Durante los intermedios de los dos partidos habrá shows musicales con algunos de los protagonistas de la jornada benéfica. Se espera una masiva concurrencia de aficionados al estadio Atahualpa.