Estas son las futbolistas de la Tri femenina Sub 20 de Ecuador que clasificaron al Mundial

La Selección de Ecuador se alista para competir en el Mundial femenino Sub 20 de Polonia 2026 con expectativas de hacer un buen torneo tras una destacada actuación en el Sudamericano. Las chicas de Ecuador hicieron historia en el torneo con su gran participación y el vicecampeonato.

La Tri femenina, dirigida por el riobambeño Eduardo Moscoso, es un plantel formado por futbolistas de la Superliga femenina de Ecuador. Este 8 de marzo son parte de una historia destacada en el deporte de Ecuador.

El plantel mundialista estuvo integrado por 22 jugadoras que se pulieron y se han formado ganando competitividad en la Superliga femenina. Han sido parte de un proceso y el Mundial ahora será el gran sueño.

En esta Selección hay jugadoras de Liga de Quito Femenino conocidas como Guerreras Albas, Barcelona SC Femenino, Independiente del Valle Femenino (Dragonas IDV) y Ñañas.

Hay nombres destacados como Scarlet Garaicoa y Emily Vargas de Barcelona SC, así como Erika López, jugadora de Ñañas y tres jugadoras de Universidad Católica Femenino: Noemí Camacho, Emily Delgado y Kathleen Mendoza.

De Guerreras Albas son las jugadoras Dayarlin Alcívar, Maritzell Cázares, Rosa Flores, Josenka Vélez y Jenifer Zambrano. En su mayoría integran la selección varias jugadoras del actual campeón de la Superliga, Dragonas IDV, como Xiomara Alcívar, Evelyn Burgos, Mary Guerra, Aireen Mogro, Dariana Morán, Fiorella Pico, Abigail Villacís y Maite Zambrano.