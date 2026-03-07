El DT de Barcelona, César Farías, informó que la taquilla del Clásico fue confiscada

Barcelona ganó, pero hubo una mala noticia al final del clásico del Astillero ante Emelec. "Nos confiscaron la taquilla. Los motivos no los sé. No son noticias agradables, pero son recurrentes. Como decía, la pelota no se mancha: se juega 11 contra 11 y te da la posibilidad de enfrentar a los poderosos con nobleza, deportividad y, de vez en cuando, ganar", dijo César Farías, en la conferencia de prensa que dio luego de ganar a Emelec 1-0.

Y añadió más contexto a su declaración: "Le tienen que aflojar un poquito, porque hay muchas personas que dependen de este club. Vamos a seguir luchando hasta el final", dijo Farías. Sin embargo, no se conoció la cifra del valor incautado, pero fue una buena recaudación.