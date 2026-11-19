Boca Juniors llegó a Barranquilla, Colombia, para la final de la Copa Sudamericana.

Con mate, música y mucha actitud, Boca Juniors llegó a Barranquilla, Colombia, este jueves 19 de noviembre de 2026. Los Bosteros se preparan para la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

La disputa del trofeo continental tendrá lugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, este sábado 21 de noviembre, a las 17:30 (hora de Ecuador).

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegó con plantilla completa, el DT convocó 33 jugadores, entre ellos figura el delantero ecuatoriano Enner Valencia.

Los Xeneizes buscarán cortar la sequía de 18 años sin títulos internacionales. De ganar, sería el segundo campeonato que logren en este 2026, tras ganar la Tabla Anual de la Liga Profesional 2026.

Posible alineación de Boca Juniors:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco/TomásAranda/Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel.