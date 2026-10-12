Enner Valencia integra la nómina de Boca para la ida ante Vasco da Gama en La Bombonera

Enner Valencia en una de las celebraciones cuando anotó el hat trick

Boca Juniors afronta la fase decisiva de la Conmebol Sudamericana 2026 con presencia ecuatoriana en su nómina oficial. El delantero tricolor Enner Valencia integró la convocatoria del conjunto Xeneize para disputar el partido de ida de las semifinales internacionales ante Vasco da Gama en La Bombonera.

La inclusión del artillero ratifica la confianza del cuerpo técnico en su jerarquía para los momentos de máxima exigencia en el continente. El atacante tricolor llega a este compromiso clave respaldado por un rendimiento goleador constante en las competiciones locales.

Recientemente, Valencia convirtió en el empate 2-2 de Boca Juniors frente a Instituto por la Liga Profesional de Argentina, además de registrar una actuación estelar en la Copa Argentina ante Racing Club, certamen donde acumula tres anotaciones. Su capacidad para generar peligro en el área rival se ha transformado en un recurso ofensivo determinante para el plantel.

El camino del equipo argentino hacia la antesala de la gran final exigió superar eliminatorias de alto impacto en las rondas previas de la Copa Sudamericana.

🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢! 🏆 #Sudamericana 🆚 Vasco da Gama 🗓 Martes 13/10 🕙 21:30 🏟 La Bombonera 💻 @ElCanaldeBoca #DaleBoca 🔵🟡🔵 https://t.co/DOKPE2JRFG — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 12, 2026

Tras superar a O'Higgins y Deportivo Recoleta en las fases de playoffs y octavos de final, Boca dejó fuera a São Paulo en los cuartos de final con un marcador global de 2-1, serie en la que Enner Valencia tuvo participación ingresando desde el banquillo para refrescar el ataque.

La ida de la semifinal ante Vasco da Gama representa un reto de alta exigencia táctica para la escuadra boquense en su feudo.

El cuerpo técnico ha estructurado un frente de ataque donde la experiencia de Enner Valencia ofrece variantes de movilidad, desmarque y gol, permitiendo complementar el esquema ofensivo junto a figuras como Miguel Merentiel.

¡Vamos Boca! 👊 https://t.co/FCUb82KJHL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2026

Para el capitán y referente de la Selección de Ecuador, disputar una semifinal continental vistiendo la camiseta xeneize marca un hito relevante en su etapa con el club de La Ribera.

La presencia de Valencia genera amplia expectativa en el balompié ecuatoriano de cara al primer choque en territorio bonaerense, previo a la revancha que se jugará en Río de Janeiro para definir al finalista del certamen.