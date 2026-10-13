¡En Vivo! Boca Juniors vs. Vasco da Gama: por semifinal de  la Sudamericana; Enner de titular

La Copa Sudamericana 2026 entra en su fase más decisiva y La Bombonera se viste de gala para albergar el choque de ida de las semifinales entre Boca Juniors y Vasco da Gama.

El conjunto argentino llega a esta instancia tras dejar en el camino a rivales de peso en el continente y busca dar un golpe de autoridad en casa para encaminar la serie.

Por su parte, la escuadra brasileña arriba a Buenos Aires con la consigna de conseguir un resultado favorable que le permita definir la llave con ventaja ante su gente.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afronta este compromiso crucial con la premisa de hacerse fuerte en condición de local, apoyado por el ferviente empuje de su hinchada.

Boca ha mostrado solidez defensiva y efectividad en momentos cumbre del torneo continental, aunque deberá reajustar su estructura en el mediocampo tras confirmarse la baja de Leandro Paredes por lesión.

Para este choque, la generación de juego recaerá en futbolistas de dinámica y buen pie que intentarán abastecer a la pareja de ataque.

Por el lado de Vasco da Gama, el técnico Pedro Emanuel ha logrado estructurar un plantel competitivo que llega en un gran momento futbolístico tras sumar puntos clave en el torneo local.

📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊 Así va #Boca para recibir a Vasco da Gama por la ida de la semifinal de la Copa #Sudamericana 🏆 #DaleBoca 🔵🟡🔵 https://t.co/VhGz8F6tb7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2026

Con una propuesta táctica que combina orden defensivo y transiciones rápidas por las bandas, el cuadro carioca pretende neutralizar la presión inicial del Xeneize e imponer su ritmo físico. La presencia de atacantes peligrosos en el frente ofensivo representa la principal amenaza para la zaga local.

Las probables alineaciones perfilan un duelo táctico intenso en el sector central del campo. Boca saldría con Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Milton Delgado y Carlos Palacios en la mitad de la cancha; para dejar en el ataque a Leonel Flores y Enner Valencia.

En tanto, Vasco da Gama respondería con Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan y Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes y Alan Lescano; junto a un tridente de ataque integrado por Adson, Maximiliano Gómez y Bruno Duarte.

La conducción arbitral estará a cargo del chileno Piero Maza, secundado en el sistema de videorevisión (VAR) por su compatriota José Cabero.

Este compromiso representa la primera mitad de una batalla de 180 minutos por un cupo en la gran final única del certamen internacional.

La serie quedará completamente abierta para la revancha, programada para el próximo martes 20 de octubre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde se definirá a uno de los finalistas de la CONMEBOL Sudamericana.