Enner Valencia vuelve a marcar con Boca Juniors en el empate ante Instituto
El delantero ecuatoriano volvió a marcar en Argentina. Este viernes 9 de octubre y suma cinco goles con Boca Juniors.
Enner Valencia en un festejo de gol con su club, Boca Juniors de Argentina.
Boca Juniors
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Actualizado:
09 oct 2026 - 21:08
El delantero ecuatoriano Enner Valencia volvió a encender el grito de gol en Boca Juniors luego de marcar este viernes 9 de octubre de 2026 ante Instituto, en la liga de Argentina.
El Tricolor aprovechó un rebote que quedó dentro del área para empujar el esférico a las redes y colocar el primer tanto para Boca, en este encuentro.
El cuadro xeneize estaba en desventaja con un gol, pero el gol de Valencia, a los 23 minutos, levantó a todo el equipo y puso el marcador 1-1.
Sin embargo, Instituto volvió a ponerse por delante con un gol de Jonatan Galván a los 47 minutos, pero el uruguayo Miguel Merentiel terminó con la emoción del rival y marcó el 2-2 a los 55 minutos del partido.
Con esta victoria, Boca suma 17 partidos sin perder, mientras que Enner Valencia contabiliza cinco goles con la camiseta xeneize.
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