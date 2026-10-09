Enner Valencia vuelve a marcar con Boca Juniors en el empate ante Instituto

Enner Valencia en un festejo de gol con su club, Boca Juniors de Argentina.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia volvió a encender el grito de gol en Boca Juniors luego de marcar este viernes 9 de octubre de 2026 ante Instituto, en la liga de Argentina.

El Tricolor aprovechó un rebote que quedó dentro del área para empujar el esférico a las redes y colocar el primer tanto para Boca, en este encuentro.

El cuadro xeneize estaba en desventaja con un gol, pero el gol de Valencia, a los 23 minutos, levantó a todo el equipo y puso el marcador 1-1.

Sin embargo, Instituto volvió a ponerse por delante con un gol de Jonatan Galván a los 47 minutos, pero el uruguayo Miguel Merentiel terminó con la emoción del rival y marcó el 2-2 a los 55 minutos del partido.

Con esta victoria, Boca suma 17 partidos sin perder, mientras que Enner Valencia contabiliza cinco goles con la camiseta xeneize.