Copa Sudamericana 2026: fecha, sede y el duelo entre ecuatorianos en la gran final

Los detalles para la final de la Copa Sudamericana 2026.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) tiene todo listo para la definición de la Copa Sudamericana 2026, un torneo que ha dejado momentos memorables a lo largo de su desarrollo.

La gran final única promete ser un choque electrizante entre dos colosos del continente que buscarán alzar el ansiado trofeo internacional y asegurar su boleto a las principales competencias del próximo año.

El escenario elegido para albergar este crucial encuentro es el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

El partido decisivo se disputará el próximo sábado 21 de noviembre de 2026, en un horario programado para las 13:00 (hora de Ecuador), donde se espera un marco imponente con miles de aficionados copando las graderías del recinto cafetero.

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Uno de los grandes atractivos de esta definición será el enfrentamiento entre futbolistas ecuatorianos que destacan en el balompié internacional. Por un lado, Enner Valencia llega como la gran referencia ofensiva de Boca Juniors, comandando el ataque xeneize con la misión de ser decisivo en la consecución del título sudamericano.

En la vereda de enfrente, el Atlético Mineiro cuenta en sus filas con una importante representación tricolor. Para este compromiso estarán a disposición los veloces Alan Minda y Ángelo Preciado, quienes han sido piezas clave en la dinámica del conjunto brasileño a lo largo de las fases eliminatorias del torneo.

🏆🔥¡El cuadro de la CONMEBOL #Sudamericana con sus finalistas definidos! #LaGranConquista https://t.co/e1aS5fsLte — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 21, 2026

Sin embargo, el elenco de Belo Horizonte sufrirá una baja sensible en su mediocampo para este cotejo. El volante ecuatoriano Alan Franco no podrá ser tomado en cuenta para la gran final debido a la suspensión que debe cumplir tras haber sido expulsado en el duelo de vuelta de las semifinales.

Con todos estos ingredientes, la definición en territorio colombiano se perfila como un espectáculo imperdible para la afición futbolera de la región. La presencia tricolor en ambas escuadras garantiza que Ecuador tendrá un protagonismo especial en la coronación del nuevo monarca de la Copa Sudamericana 2026.