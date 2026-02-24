Definidos horarios de los juegos de clubes ecuatorianos en la Copa Sudamericana 2026

Orense SC pierde 1x2 contra Liga de Quito por la primera fecha de la LigaPro 2026, en el estadio 9 de Mayo.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció los horarios de los partidos de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Los clubes ecuatorianos Deportivo Cuenca, Macará, Libertad y Orense serán los que busquen un cupo a la fase de grupos.

De los cuatro clubes de Ecuador que participarán en torneo, el conjunto morlaco es el que más participaciones tiene en la Copa. Ha estado en las temporadas 2017, 2018, 2023, 2024, y esta será su quinta actuación en el torneo.

Según el formato del torneo, los duelos clasificatorios serán así: Deportivo Cuenca (Ecuador 4) vs. Libertad FC (Ecuador 2) y en el otro cruce jugarán Orense (Ecuador 1) vs. Macará (Ecuador 3). Lo duelo entre el Cuenca y el Libertad en el estadio Alejandro Serrano Aguilar será el miércoles 4 de marzo a las 21:00. Mientras que el Orense y Macará será el jueves 5 de marzo desde las 21:00.

Los cuatro clubes llegarán a este duelo clasificatorio con dos fechas jugadas por el Campeonato Nacional de fútbol. Solo dos equipos lograrán el boleto a la fase de grupos del segundo torneo más importante del Continente.