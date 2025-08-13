Universidad Católica visita a Alianza Lima, por los octavos de final de la Copa Sudamericana

El equipo camaratta en la foto previa a su encuentro por Copa Sudamericana

Este miércoles 13 de agosto del 2025 la Universidad Católica enfrenta al cuadro de Alianza Lima a las 19:30. Este cruce es por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

El equipo camaratta viene de empatar el pasado viernes 8 de agosto del 2025 ante Orense en condición de visita por un marcador de 1-1. En LigaPro se ubican en la octava posición con 35 puntos, solo a dos del hexagonal final. En sus últimos cinco encuentros por el campeonato nacional lograron un total de 10 puntos.

Por otro lado, Alianza Lima es quinto en el torneo peruano. Los 'Íntimos de la Victoria', en la Copa Sudamericana, vienen de eliminar a Gremio, de forma sorpresiva, por un marcador global de 3-1.

En el cuadro peruano juegan los ecuatorianos Fernando Gaibor y Eryc Castillo. Además de los exgoleadores de Liga Deportivo Universitaria de Quito, el argentino Hernán Barcos y el peruano, Paolo Guerrero.

Para el encuentro de ida el equipo de Alianza Lima es favorito y buscará aprovechar su localía mientras que el equipo de Universidad Católica buscará llevar a casa para el partido de vuelta un resultado favorable.

El encuentro de vuelta será en Quito, el miércoles 20 de agosto a las 19:30. El cuadro que pase a la siguiente ronda a -cuartos de final- se enfrentará a Independiente de Avellaneda de Argentina o a la U. de Chile.

El duelo será transmitido por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Católica buscará aprovechar su localía y la altura de Quito en el enfrentamiento de vuelta y pasar a la siguiente ronda.