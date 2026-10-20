¡EN VIVO! Vasco da Gama vs. Boca Juniors: la semifinal de revancha en el Maracaná 

Boca Juniors y Vasco da Gama paralizan al continente al definir la noche de este martes 20 de octubre al primer finalista de la Copa Sudamericana 2026.

El decisivo encuentro de vuelta se disputará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro a las 19:30 (hora de Ecuador), bajo el arbitraje del colegiado venezolano Jesús Valenzuela y con transmisión en vivo a través de ESPN, Disney+ y DSports.

En el duelo de ida celebrado en La Bombonera, el conjunto brasileño dio el primer golpe de la serie tras imponerse por 1-0 gracias a una anotación de cabeza del atacante Adson a los 25 minutos de la primera parte.

A pesar de sufrir la expulsión del extremo colombiano Carlos Andrés Gómez al minuto 64 por doble amonestación, la escuadra dirigida por Pedro Emanuel logró replegarse con solidez y sostuvo la ventaja defensiva ante un elenco argentino falto de efectividad.

Con este escenario, a Vasco le alcanzará con un triunfo o cualquier empate en suelo carioca para asegurar su boleto al duelo por el título continental. Por su parte, el equipo adiestrado por Rodolfo Arruabarrena está obligado a ganar por un gol de diferencia para forzar la tanda de penaltis, o imponerse por una ventaja de dos o más anotaciones para sellar la remontada y clasificar de manera directa.

Ambos estrategas confirmaron sus alineaciones titulares para la revancha en el Maracaná. Vasco da Gama saltará al terreno de juego con Léo Jardim en el arco; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan y Cuiabano en defensa; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano, Adson y David Corrêa en mitad de cancha; dejando a Bruno Duarte como referente de área.

Por su parte, Boca Juniors buscará la hazaña con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia y Santiago Ascacíbar; junto a Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel en el frente de ataque.