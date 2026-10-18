Sueño cumplido: Enner Valencia regala su camiseta a Nahitan, el niño viral de los audios de Boca

El noble gesto de Enner Valencia con el pequeño hincha que celebró su 'hat-trick' con Boca Juniors.

El goleador ecuatoriano Enner Valencia se convirtió en protagonista dentro y fuera de las canchas.

Esta vez, el delantero de Boca Juniors le cumplió el sueño a Nahitan Roldán, un pequeño aficionado xeneize que se viralizó en redes sociales tras la emotiva clasificación de su equipo en la Copa Argentina.

Los audios virales que conmovieron a 'Superman'

La historia comenzó tras la remontada de Boca Juniors ante Racing Club, donde Enner Valencia anotó un memorable 'hat-trick' para sellar la victoria 3-2.

Durante el desarrollo del partido, Nahitan le enviaba notas de voz a su padre expresando su angustia y posterior euforia.

"Papi, lo empatamos, papi. Dos goles de Valencia. Aguante Valencia, te amo". (...) Ganamos, papi. Tres goles de Valencia. Vamos, carajo, Boca. Sabía que lo podíamos remontar" Nahitan Roldán

De los audios virales a La Bombonera: El emotivo encuentro entre Enner Valencia y el niño Nahitan. Captura de pantalla

Un regalo inolvidable

El video con los mensajes llegó a oídos del atacante tricolor, quien gestionó la invitación de Nahitan y su familia a La Bombonera para presenciar el triunfo 2-1 sobre Talleres de Córdoba.

Tras el encuentro, en la zona de camerinos, Valencia se acercó al pequeño hincha para conocerlo en persona:

"¿Cómo estás, amigo? ¿Tú eres el de los audios? ¡Guau! ¡Qué grande! Mira, amigo, te traje un pequeño regalo" Enner Valencia

El tricolor le obsequió un gorro del equipo y su camiseta autografiada, inmortalizando el momento con una fotografía y un cálido abrazo que dejó a Nahitan sin palabras ante su ídolo.