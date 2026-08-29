Jonathan Caicedo vuelve a Europa: el ecuatoriano ya tiene equipo para la temporada 2027

El ciclista ecuatoriano Jonathan Caicedo continuará su carrera profesional en Europa.

El corredor de 33 años firmó por una temporada con el Burgos Burpellet BH y se incorporará al equipo español para la campaña 2027.

Jonathan Caicedo regresa al ciclismo europeo

El Burgos Burpellet BH confirmó este viernes 28 de agosto de 2026 la contratación de Jonathan Caicedo.

El ecuatoriano firmó un contrato por una temporada con el equipo español, que compite en la categoría UCI ProTeam.

Caicedo, especialista en ascensos y etapas de montaña, llegará a la estructura española después de su paso por el equipo chino Wheeltop Rotor Chengdu Team. El ecuatoriano se incorporó a esa escuadra en junio de 2026.

Una nueva oportunidad después de su paso por China

El ciclista llegó al conjunto chino después de la disolución del Petrolike, equipo en el que competía anteriormente y que dejó de operar por problemas financieros.

Con su llegada al Burgos Burpellet BH, Caicedo volverá a competir en el ciclismo europeo, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional y acumuló cinco años de experiencia en la máxima categoría del ciclismo mundial.

Burgos apuesta por Caicedo para la montaña

La incorporación del ecuatoriano busca reforzar el grupo de corredores de montaña del equipo español. Su experiencia internacional será parte de la estructura que prepara el Burgos Burpellet BH para la temporada 2027.

Caicedo también cuenta con una victoria de etapa en el Giro de Italia, uno de los tres grandes tours del ciclismo mundial. Ese resultado forma parte de los antecedentes que destacó la dirección deportiva del equipo español.

El equipo destaca su experiencia

Damien García, director deportivo del Burgos Burpellet BH, destacó la trayectoria internacional del ciclista ecuatoriano. Según explicó, Caicedo es un corredor completo que ha competido durante varios años en el UCI WorldTour.

García también resaltó su reciente victoria en el Tour of Magnificent Qinghai, competencia en la que el ecuatoriano consiguió imponerse y mostró su estado de forma antes de concretar su regreso a Europa.

Caicedo: “Aportaré el cien por cien”

Tras confirmarse el fichaje, Jonathan Caicedo expresó su satisfacción por regresar al ciclismo europeo. “Estoy muy contento de poder ser parte del Burgos Burpellet BH en 2027”, señaló el corredor ecuatoriano.

Caicedo aseguró que afrontará esta nueva etapa con el objetivo de aportar al equipo y mostrar su mejor nivel.

“Aportaré el cien por cien para hacerlo lo mejor posible con el equipo y trataré de mostrar mi mejor versión”, afirmó.