Todo Listo para la 42ª Edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador: Etapas, recorrido y favoritos

Ciclistas se alistan para la primera etapa de la Vuelta Ciclística al Ecuador.

Desde este lunes 7 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026, se disputa la 42ª edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador, una competencia que contará con el respaldo de grandes figuras como Jhonatan Narváez, quien destacó la importancia de mantener viva esta tradición durante la presentación oficial del evento.

Para esta edición, la organización confirmó la participación de un pelotón conformado por 76 ciclistas distribuidos en 13 equipos (7 escuadras ecuatorianas y 6 internacionales provenientes de Colombia, México, Países Bajos y Venezuela).

Entre los grandes favoritos y nombres destacados a seguir figuran: Richard Huera, Santiago Montenegro y el experimentado Bayron Guamá (pertenecientes al equipo Best PC Ecuador), quienes buscarán dejar el trofeo en casa frente a combinados extranjeros de alto nivel.

Recorrido: Provincias y Exigencia

Los pedalistas enfrentarán un total de 918 kilómetros que atravesarán seis provincias: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura y Carchi. La carrera repartirá emociones en 17 metas volantes y 18 premios de montaña, exigiendo al máximo las capacidades tácticas y físicas de cada escuadra.

La gran novedad deportiva es la Etapa Reina (Etapa 6), una ruta de más de 150 kilómetros que llegará hacia la laguna de Cuicocha y que se perfila como la jornada donde se definirá al nuevo monarca de la clasificación general.

Cronograma de Etapas

La salida de cada etapa se realizará en por la mañana, entre las 08:00 y las 09:00. A continuación, el detalle de las etapas de la Vuelta Ciclística al Ecuador 2026.