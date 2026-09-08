Kevin Navas gana la segunda etapa de la Vuelta a Ecuador 2026

El ciclista ecuatoriano Kevin Navas, representante del equipo Best PC, firmó un electrizante triunfo este martes al imponerse en el sprint final de la segunda etapa de la 41ª edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador.

La jornada se disputó sobre un vibrante y exigente circuito urbano en las calles de Riobamba, donde la velocidad y la estrategia colectiva fueron las verdaderas protagonistas ante el fervor del público chimboracense.

La competencia arrancó a un ritmo vertiginoso con múltiples intentos de fuga que buscaron romper la hegemonía del gran pelotón en las avenidas riobambeñas. A lo largo del trazado, los velocistas mantuvieron un duelo sin tregua en las metas volantes y los pequeños repechos programados, demostrando la alta combatividad de las escuadras locales e internacionales por tomar el control de la competencia.

El equipo Best PC consolidó su dominio absoluto dentro de la caravana multicolor al concretar una jornada perfecta. El experimentado pedalista Bayron Guamá ofreció una exhibición de consistencia que le permitió retener el jersey de líder general de la carrera y adueñarse de la clasificación de la montaña, confirmándose como la principal baza de su escuadra para disputar el título de la ronda nacional.

En la lucha por los maillots secundarios, la escuadra telefónica y sus competidores mantuvieron la emoción en los pasos intermedios. Alejandro Pita, luciendo los colores de J&J Toscana, demostró gran potencia para adueñarse del liderato de las metas volantes, mientras que el juvenil Héctor Álvarez (Best PC) se consolidó al frente de la categoría Sub-23 como el mejor ciclista joven del evento.

El reconocimiento al coraje de la jornada se lo llevó Franklin Revelo, integrante del Águila Team, quien fue distinguido con el premio a la combatividad tras protagonizar los cortes más peligrosos y animar el desarrollo de la etapa desde los primeros kilómetros. Su entrega en solitario obligó al pelotón perseguidor a trabajar al máximo para neutralizar la escapada antes del embalaje definitivo.

Con la segunda fracción concluida y las clasificaciones consolidadas, la Vuelta Ciclística al Ecuador 2026 alista sus máquinas para afrontar el siguiente reto de alta montaña. El pelotón abandonará Riobamba para adentrarse en nuevos terrenos de la Sierra ecuatoriana, donde las diferencias entre los favoritos a la corona general comenzarán a marcar el destino de la competencia.

El emblemático ciclista ecuatoriano Byron Guamá, representante del Team Best PC, toma la largada en esta jornada vistiendo la camiseta de líder general de la competencia. Guamá impuso su experiencia en el primer día de competición, logrando bonificaciones decisivas que lo situaron en la cúspide de la clasificación.

Sin embargo, la corta ventaja en la tabla general obliga a su escuadra a trabajar desde el primer minuto para controlar los intentos de fuga y neutralizar a los rivales directos.

El trazado riobambeño destaca por su exigencia técnica y velocidad constante, utilizando las principales arterias viales de la urbe de la Sultana de los Andes.