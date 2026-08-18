Marcelo Segovia conquista el Kilimanjaro y suma su segunda cima del Seven Summits

El mayor de Policía Marcelo Segovia, de 42 años, conquistó el Kilimanjaro, montaña más alta de África,

El ecuatoriano y mimebro de la Policía Nacional de Ecuador, Marcelo Segovia, sumó un nuevo hito a su carrera deportiva y profesional al conquistar la cima del monte Kilimanjaro, en Tanzania, como parte de su objetivo personal e institucional de completar el emblemático desafío internacional conocido como los Seven Summits.

El oficial, de 42 años, realizó la travesía a través de la reconocida ruta Marangu. Demostrando una preparación física de alto rendimiento, completó el trayecto completo de ascenso y descenso en un tiempo récord de 11 horas y 49 minutos.

La expedición dio inicio en el sector de Marangu Gate y culminó de manera exitosa en el Uhuru Peak, la cumbre del volcán situada a 5.895 metros sobre el nivel del mar, donde el deportista debió hacer frente a las extremas condiciones climáticas y la escasez de oxígeno propia de la altitud.

Durante esta jornada de resistencia extrema, el uniformado recorrió una distancia aproximada de 68 kilómetros en total y superó un desnivel positivo cercano a los 4.000 metros, exigiendo al máximo su capacidad en la modalidad de Speed Climbing o ascenso de velocidad.

Con este tiempo, Segovia no solo se convirtió en el primer ecuatoriano en completar de ida y vuelta la ruta Marangu en el Kilimanjaro en menos de 12 horas, sino que además estableció lo que se considera la segunda mejor marca histórica registrada en esta categoría.

Tras la hazaña en suelo africano y con dos cumbres completadas dentro del proyecto, el mayor policial reafirmó su compromiso de continuar representando al país en las cimas más elevadas de cada continente, posicionando el nombre de Ecuador en la élite del montañismo mundial.