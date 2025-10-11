Caída obligó a Richard Carapaz a retirarse del giro de Lombardía a falta de 28 km para el final

Richard Carapaz sufrió una aparatosa caída y tuvo que abandonar el Giro de Lombardía.

¡Fuerza, Richie! El ecuatoriano Richard Carapaz tuvo que abandonar el Giro de Lombardía luego de sufrir una aparatosa caída la mañana de este sábado 11 de octubre de 2025.

La 'Locomotora del Carchi' sufrió un accidente a 28 kilómetros del final de la ruta y fue retirado de la competencia ciclística.

Carapaz será sometido a revisiones médicas antes de que se conozcan más detalles de su estado, según precisó su equipo EF Pro Cycling.

'Richie' iba camino al Top 10 antes de su aparatosa caída a un costado de la vía. En imágenes de la transmisión se lo vio tendido de espaldas sobre la vegetación, mientras que la bicicleta quedó encima de él.

El esloveno Tadej Pogacar conquistó la meta y se alzó con su quinto título en la afamada competencia ciclística.

“Accidente de Richie Carapaz en el descenso, mientras intentaba mantenerse en contacto con los ciclistas que iban delante de él”, escribió la cuenta oficial de la competencia junto al video del momento.

El Giro de Lombardía es una carrera con rutas largas, puertos exigentes y tramos de adoquines que se extiende por 241 kilómetros. Es una de las más afamadas en el mundo del ciclismo y es la competencia final del 2025.