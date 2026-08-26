¡Carapaz eres capaz! El equipo EF Education motiva al ecuatoriano en la etapa 5 de la Vuelta a España

Este miércoles 26 de agosto se disputa la quinta etapa de la Vuelta a España 2026, una jornada de transición que ofrecerá un respiro a los escaladores puros, pero que no estará libre de tensión.

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) llega a esta fracción como uno de los grandes protagonistas. Tras superar con aplomo el primer gran termómetro de montaña en Andorra durante la jornada del martes, el objetivo principal del tricolor será rodar protegido por su equipo. Evitar los cortes producidos por el viento o posibles caídas en los descensos será vital para mantener intactas sus energías de cara a las próximas etapas decisivas.

Este día el ciclista carchense fue motivado con un video publicado en la cuenta de su equipo con el mensaje: "Cómo emocionarse para la etapa 5"

Su extraordinaria regularidad y fortaleza lo ubicaron en la octava posición durante la cuarta etapa. Mientras que en la general Carapaz se ubica en el sexto lugar, consolidándose como firme candidato en la pelea por la prestigiosa camiseta roja de La Vuelta.

En este día el pelotón deberá superar un trazado ondulado de 173 kilómetros que conectará las localidades catalanas de Falset y Roquetes. A través de las estrechas carreteras del Priorat y las Tierras del Ebro, el pelotón enfrentará un constante "sube y baja" que culminará con el ascenso al Puerto de Paüls (puerto de tercera categoría) en el tramo final.