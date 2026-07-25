Tour de Francia 2026: Vota así por el ecuatoriano Richard Carapaz

¡Grande Richie! El ecuatoriano Richard Carapaz se coronó Rey de la Montaña en el Tour de Francia 2026 y fue nominado para el premio 'supercombativo' por su esfuerzo en la carrera.

Este premio es entregado por los jueces de la organización, pero cuenta con el voto del público. Apoyar a la 'Locomotora del Carchi' es muy fácil y no tiene ningún costo.

La cuenta oficial del Tour de Francia compartió una publicación con la fotografía del ciclista carchense con la instrucción de RT si crees que es el 'supercombativo' de la competencia.

Esta es la publicación que se debe compartir a través de X. Cada retuit es un voto por Carapaz.

El ganador será el ciclista con el mayor número de veces compartida la publicación original.

El pedalista del EF Education-EasyPost selló su dominio en la clasificación de la montaña y se coronó como Rey de la etapa 20 del Tour de Francia.

El Rey de la Montaña y su histórica temporada

La destacada participación del ecuatoriano no solo se reflejó en la clasificación de la montaña. Carapaz recibió en cuatro ocasiones el reconocimiento al ciclista más combativo del Tour, premio que distingue al corredor con mayor iniciativa y protagonismo durante las jornadas de competencia.

El logro se suma a su historial de éxitos en las principales carreras por etapas y consolida una temporada de alto nivel para la denominada "Locomotora del Carchi".

La obtención del título de Rey de la Montaña representa un nuevo hito en la carrera de Carapaz y un motivo de orgullo para el deporte ecuatoriano, que celebra una nueva actuación histórica de uno de sus máximos exponentes sobre las carreteras de Francia.