Richard Carapaz deja un mensaje de optimismo tras su regreso en el Tour de Suiza

Richard Carapaz volvió a competir y lo hizo dejando un mensaje de optimismo. "Verme una vez más allí es importante para mí", dijo 'La Locomotora del Carchi' en su vuelta al ruedo, tras haberse sometido a una intervención quirúrgica.

"Sabemos que Tadej juega en otra liga, pero es importante para mí", fueron las palabras de Carapaz.

El ciclista ecuatoriano del EF Education-EasyPost finalizó segundo en la primera etapa del Tour de Suiza 2026, disputada el miércoles 17 de junio, solo superado por el esloveno Tadej Pogacar.

Carapaz se mostró satisfecho con su rendimiento en una carrera que marca su regreso al pelotón internacional tras perderse el Giro de Italia por una intervención quirúrgica.

"Sabíamos que teníamos las piernas, intentamos estar lo mejor en esta carrera. El resultado es positivo, me voy contento", aseguró el ciclista ecuatoriano.

El segundo puesto dejó a Carapaz como el mejor ubicado entre los perseguidores del esloveno y confirmó que la recuperación va por buen camino. El ecuatoriano, campeón del Tour de Suiza en 2021, tiene como gran objetivo de la temporada el Tour de Francia.