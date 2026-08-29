Tadej Pogacar abandona la Vuelta a España tras una violenta caída

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, líder destacado de la clasificación general, tuvo que abandonar este sábado, 29 de agosto del 2026, la Vuelta a España tras sufrir una violenta caída a unos treinta kilómetros de la meta de la localidad valenciana de Xeraco.

This one hurts 💔

Not the ending anyone was hoping for. Wishing you a speedy recovery, Tadej ❤️



Esta duele 💔

No era el final que nadie quería. Te deseamos una pronta recuperación, Tadej ❤️#LaVuelta26 pic.twitter.com/FFs4zbuapI — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2026

Las alarmas se dispararon cuando Pogacar, grandísimo favorito al título y que ganó tres etapas en la primera semana de la competición, se fue al asfalto y las imágenes de televisión mostraron que tenía heridas sangrantes, especialmente en el hombro izquierdo.

Pogacar evacuado en ambulancia

Fue atendido e intentó en un primer momento volver a salir con su bicicleta, antes de constatar que no podía por el dolor y ser evacuado del lugar en ambulancia.

🔴 ¡DURÍSIMA CAÍDA DE TAREJ POGACAR! Se ha ido al suelo el esloveno a poco más de 30 kilómetros de meta. pic.twitter.com/YHbUDzInqh — Diario AS (@diarioas) August 29, 2026

La Vuelta queda huérfana de su estrella

Este abandono inesperado deja a la Vuelta huérfana de su gran estrella, que había decidido participar en esta edición para coronarse por primera vez en España y completar así su pleno de títulos en las tres grandes rondas por etapas, después de haber ganado cinco veces el Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) y una vez el Giro de Italia (2024).

Antes de esta edición, Pogacar solo había participado una vez en la Vuelta: fue en 2019, en su debut en una gran ronda por etapas, y entonces ganó la clasificación de los jóvenes (maillot blanco), siendo tercero en una clasificación general final ganada por su compatriota Primoz Roglic.

Ganó tres etapas en aquel 2019 y otras tres en este 2026, en su segunda presencia en la carrera española.

Competencia abierta

El abandono de Pogacar deja ahora la Vuelta muy abierta.

Antes de esta octava etapa, el esloveno tenía 3 minutos y 50 segundos sobre el español Enric Mas (Movistar) y 4 minutos y 50 segundos sobre el esloveno Roglic, que relanza así sus opciones de poder conquistar la Vuelta por quinta vez en su carrera.